Meilleurs jeux VR Roblox (2021)

Avez-vous récemment acheté un nouveau casque VR sophistiqué? Roblox, avec son catalogue en constante évolution, propose d’excellents jeux VR à tester sur votre nouvel appareil. Même si vous êtes un propriétaire de longue date, cela vaut la peine de vérifier ces jeux.

Meilleurs jeux Roblox VR

Que vous veniez d’acheter un Oculus Quest 2, un Oculus Rift ou tout autre casque de réalité virtuelle compatible PC, ce sont les meilleurs Roblox Jeux VR actuellement disponibles sur la plateforme. Vous aurez besoin d’un PC et d’un appareil VR compatible PC pour jouer à ces jeux, car Roblox le mobile n’est actuellement pas pris en charge pour la RV. Certes, bon nombre de ces Roblox Les VRgames ne fournissent rien de plus que de simples expériences. Cependant, ces jeux sont des démos précoces du rôle prometteur que la VR jouera dans le futur du Roblox Metaverse.

Remarque: Tous les jeux de cette liste ne prennent pas en charge tous les casques VR. Cela signifie que certains jeux peuvent bien fonctionner sur le HTC Vive tout en fonctionnant à peine pour les appareils Oculus. Ces décisions relèvent de la Roblox les développeurs de jeux, probablement en fonction de l’appareil avec lequel ils ont créé le jeu.

Dessin VR Blox

Un faible stress Roblox VR Game, celui-ci est destiné aux joueurs créatifs. Conçu avec les artistes à l’esprit, Dessin VR Blox place des outils de dessin virtuels dans la paume de vos contrôleurs. Il n’y a pas d’objectifs à ce jeu; donnez la priorité à la créativité et par-dessus tout, amusez-vous à créer de l’art dans un espace virtuel!

Edgeworks

Peut-être l’un des plus « complets » Roblox Les jeux VR vont à Edgeworks. Avec des fonctionnalités telles que le freerunning, le parkour et l’escalade, Edgeworks utilise de nombreux mécanismes qui attirent les joueurs vers le casque VR en premier lieu. Les mécanismes de Gunplay sont même inclus. Ces mécanismes correspondent tous à ce qui semble être une histoire en évolution dans le jeu. Attention: tout ce mouvement pourrait vous faire transpirer!

Remarque: Malheureusement, en raison de sa conception de jeu avancée, Edgeworks coûte actuellement 450 Robux pour jouer.

Mention honorable: Prototype Bêta (200 Robux, toujours jouables mais les mises à jour ont été interrompues.)

Salle d’évasion VR

Une belle expérience à domicile pendant la pandémie, Salle d’évasion VR fournit une salle d’évasion complète dans le confort de votre propre maison. Avec des énigmes difficiles à résoudre, vous devrez vous déplacer rapidement si vous prévoyez de terminer chaque pièce. Celui-ci est encore plus agréable avec un public à vos côtés.

Piza

Malgré la description stressante du jeu dans le jeu (vous êtes expulsé!), Piza offre aux joueurs la possibilité de faire des pizzas en réalité virtuelle sans stress. Essentiellement un simulateur de fabrication de pizzas, Piza vous guide dans les coulisses de votre pizzeria locale préférée.

VR Sandbox

Devenez un dieu dans ce terrain de jeu virtuel! Également disponible pour jouer pour les propriétaires non-VR, VR Sandbox offre un espace de rencontre amusant pour le parkour et les moments de détente. Les joueurs de réalité virtuelle flottent autour du bac à sable en tant que têtes géantes et divines, avec de super capacités pour agir comme des plates-formes. À leur tour, les joueurs non-VR utilisent ces plates-formes pour atteindre de plus grandes hauteurs de parkour. Les joueurs VR et non-VR doivent travailler ensemble pour avoir le plus de plaisir dans ce jeu.

Mention honorable: Aire de jeux Skeds Roblox

Espace sonore

Fortement inspiré par Battre Sabre (un titre VR très populaire) Espace sonore ajoute un spécial Roblox tourner au mélange. Votre objectif: frapper des notes alors qu’elles volent vers vous sur une piste, et profiter de la musique. Offrir des missions à accomplir dans un cadre d’arcade virtuelle sur le thème du néon, Espace sonore est l’un des plus agréables Roblox Jeux VR pour le moment.

Monde VR

Ce jeu de bac à sable peut sembler sans but au démarrage, mais c’est exactement l’attrait de VR World. Avec zéro objectif à atteindre, VR World fournit des tonnes de jouets et d’outils pour jouer à votre rythme. Installez une piste de bowling pour abattre des quilles, construisez avec des briques colorées ou éliminez vos frustrations sur le sac de boxe – le choix vous appartient entièrement. L’approche décontractée de VR World démontre le potentiel du futur Roblox Jeux VR.

