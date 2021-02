Le Flash fait une entrée rapide dans Fortnite d’une grande façon! Non seulement il arrive chaud avec un ensemble d’objets, mais il apporte son propre événement, bien intitulé The Flash Cup! Voici tout ce que nous savons sur Fortnitela vision de l’un des super-héros les plus emblématiques de DC.

Le tournoi Flash Cup Duos Fortnite commence le 10 février – Jouez pour débloquer la tenue Flash

Voici la vérité: Six choses sont ajoutées avec l’entrée de Flash dans le jeu. Nous aurons le plaisir de choisir parmi quatre articles de la boutique, de participer à la Flash Cup et de voir un nouvel écran de chargement Flash! Continuez à lire pour tout savoir sur cet ajout génial et rapide!

Vous ne pourrez pas acheter ces choses tout de suite dans la boutique d’objets, mais vous aurez une chance de les gagner à la Flash Cup le 10 février! Les détails sur cette tasse sont indiqués ci-dessous.

La Coupe Flash

Cette Événement Duos sera hébergé sur 10 février 2021. Vous pouvez faire équipe avec votre meilleur joueur ou meilleur ami et tenter d’atteindre le sommet du classement de votre région. Si vous et votre partenaire atteignez le sommet, vous recevrez le skin de personnage du Flash avant même qu’il n’atteigne la boutique d’objets! Ce pack comprend tous les éléments énumérés ci-dessous. L’image ci-dessus montre le système de notation de votre région dans The Flash Cup.

L’ensemble d’objets

La tenue Flash: C’est maintenant votre chance de devenir Barry Allen. Malheureusement, jouer en tant que Flash ne vous accordera pas une super vitesse, mais vous pouvez certainement ressentir plus vite si vous le souhaitez. Cette tenue arrive juste à temps pour la Saint Valentin! Barry Allen doit être un romantique.

La pioche Speed ​​Force Slashers: Ceci est une version modifiée de la double pioche classique. Comme vous pouvez le voir, ils ont la forme d'éclairs. Ce n'est rien d'autre qu'une esthétique! Ce ne sera pas choc vos adversaires de quelque manière que ce soit à part à quel point ça a l'air cool!

Ceci est une version modifiée de la double pioche classique. Comme vous pouvez le voir, ils ont la forme d’éclairs. Ce n’est rien d’autre qu’une esthétique! Ce ne sera pas choc vos adversaires de quelque manière que ce soit à part à quel point ça a l’air cool! Le Speed ​​Force Back Bling: Un autre nouveau boulon génial à montrer à vos amis. Enfile ça électrisant nouveau Back Bling pour montrer que vous aimez The Flash tellement de que vous êtes prêt à acheter du butin associé à lui dans un jeu vidéo!

Un autre nouveau boulon génial à montrer à vos amis. Enfile ça électrisant nouveau Back Bling pour montrer que vous aimez The Flash tellement de que vous êtes prêt à acheter du butin associé à lui dans un jeu vidéo! L’émote Quick Bite: Il n’a pas encore été publié, mais nous pouvons supposer que cette emote sera sans aucun doute une référence au fait bien connu que The Flash a faim tout le temps. Il en a besoin pour rester rapide. Alimentez votre corps et votre esprit avec de la vraie nourriture et ceci, eh bien, Probablement drôle Emote!

L’écran de chargement Flash

Nous ne l’avons pas encore vu, mais The Flash aura son propre écran de chargement pour que nous puissions le parcourir! Ce sera probablement la seule partie gratuite de l’entrée de Barry Allen dans le Fortnite Univers, alors assurez-vous de le vérifier lorsqu’il entre dans votre casier.

