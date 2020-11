L’incroyable pont sur l’eau de Magdebourg: à 918 mètres c’est le plus grand de sa catégorie et même des bateaux y circulent

Les ponts, dans leur essence, sont des structures qui relient deux points séparés par un obstacle. traditionnellement, nous connaissons les ponts qui relient deux routes séparées par, par exemple, une rivière. Cependant, Et si le pont rejoignait deux rivières séparées par une autre rivière? C’est plus ou moins ce que font les ponts d’eau, et à Magdebourg, ils ont le plus grand et le plus impressionnant du monde.





Nous avons l’habitude de voir des ponts incroyables dans les mégastructures qu’ils construisent en Chine. Le plus long du monde avec 164 kilomètres de long, le verre le plus long du monde ou celui qui fait également office de cascade artificielle. Ce n’est pas dans le pays asiatique, mais est situé à Magdebourg en Allemagne.

Connectez deux plans d’eau, avec de l’eau, séparés par plus d’eau

Le pont d’eau de Magdebourg Il est destiné à servir de conduit de liaison entre le canal Elba-Havel et le canal Mittelland, séparés les uns des autres par l’Elbe. Ce pont sur l’eau permet aux navires et aux navires de se déplacer facilement entre la région rhénane et Berlin.

Avant la construction du pont, les navires devaient comprendre comment se déplacer d’un côté à l’autre. Les deux canaux sont plus hauts que l’Elbe lui-même. Cela a obligé les navires à descendre d’abord un canal, puis à descendre plus loin sur l’Elbe, puis à remonter pour atteindre leur destination sur l’autre canal.

En rouge, l’itinéraire que les navires suivaient auparavant. En jaune l’itinéraire qu’ils suivent maintenant avec le pont.

Déjà une première construction a commencé dans les années 1930 de ce pont pour unifier les deux itinéraires. Cependant l’idée a été abandonnée avec l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard et après la séparation de l’Allemagne en deux camps, la route commerciale n’était plus aussi intéressante, donc le projet a été mis de côté. Avec l’unification de l’Allemagne à la fin des années 80, différents projets de transport ont été proposés pour améliorer les routes commerciales, dont celle de ce pont-canal.

La solution était de construire cette énorme structure qui relie les deux canaux entre eux. La construction a commencé en 1998 six ans plus tard et 500 millions d’euros investis, le pont a été inauguré. En 2003, les navires ont commencé à naviguer sur le pont et à transporter des marchandises et des passagers d’un côté à l’autre.

ses longueur de 918 mètres en fait le plus long pont maritime navigable au monde. Il a un total de 34 mètres de large pour l’eau et également deux trottoirs pour les piétons sur les côtés. Pour faire face au poids de l’eau et des navires qui la traversent, le pont utilise au moins 24 000 tonnes d’acier et plus de 68 000 mètres cubes de béton.

Le pont n’est peut-être pas le plus grand, ni le plus beau, ni même le plus cher. Cependant, il est unique par son efficacité et un exemple de travaux d’architecture et d’ingénierie.

Via | Lieux insolites