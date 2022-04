Le petit ami d’une femme a dit qu’il n’était plus attiré par elle après avoir partagé ses abus sexuels pendant son enfance

La plupart des gens ont vécu des choses dans le passé qui peuvent être des sujets sensibles à aborder avec de nouveaux partenaires – partager un traumatisme est une tâche gargantuesque.

Il y a un niveau d’intimité, de confiance et d’amour requis pour pouvoir partager ce genre de choses avec une autre personne, surtout si ce traumatisme a eu un effet important sur qui vous êtes en tant que personne.

Une femme a partagé son traumatisme avec son petit ami et n’a pas eu la réaction qu’elle aurait espérée.

Son petit ami lui a dit qu’il n’était plus attiré par elle après lui avoir parlé des abus sexuels qu’elle avait subis pendant son enfance.

Ce n’est pas le genre de réaction que vous voulez entendre lorsque vous parlez à votre partenaire de vos antécédents d’abus sexuels dans l’enfance.

Elle explique dans son post Reddit sur « r/TrueOffMyChest » qu’elle n’est même pas entrée dans les détails, juste que « c’est arrivé et c’est quelque chose dont je dois guérir ».

« Il m’a fait asseoir le lendemain et m’a dit qu’il était dégoûté », a-t-elle écrit. « Il a dit qu’une fille sur deux avait une histoire d’abus sexuel et qu’il en avait marre d’en entendre parler, puis il m’a dit que son d–k était éteint et qu’il n’était plus attiré par moi. »

Cette réaction se lit comme un million de drapeaux rouges et a touché tous les utilisateurs qui ont commenté 1,5k sur le message.

L’experte de YourTango, Nancy Carbone, est une psychothérapeute et conseillère agréée qui a déjà travaillé sur des cas comme celui de cette femme.

« En tant que thérapeute, beaucoup de femmes que je vois qui ont été maltraitées finissent par être avec un partenaire qui les maltraite d’une manière ou d’une autre », dit-elle.

La réaction du petit ami de cette femme pourrait être cataloguée comme une forme de violence verbale et émotionnelle, en particulier lorsqu’elle est associée à d’autres choses pour lesquelles elle « a eu des ennuis ».

« Comment ma voix sonnait rauque au téléphone, comment j’ai préparé mon dîner quand j’ai demandé comment allumer sa cuisinière à gaz parce que bizarrement, je n’avais jamais utilisé de cuisinière à gaz auparavant », a-t-elle déclaré. « Quand je lui ai dit que j’étais sevrage des médicaments et cela me fatiguait un peu.

À propos du médicament, il a commencé à l’éclairer au gaz, en disant des choses comme « pourquoi diable me dirais-tu ça? Je ne veux pas le savoir. Alors, tu es toxicomane ? Il y a toujours une histoire sanglante avec vous.

Carbone dit que cette femme a probablement repoussé son traumatisme et sa douleur parce qu’elle veut conserver l’amour et la sécurité qu’elle ressent ou dont elle a besoin de la part de son agresseur.

« Ils peuvent être vulnérables lorsqu’ils apprennent à ne pas se faire confiance », dit-elle, « nier leur propre réalité et ignorer tous les drapeaux rouges de la violence dans les relations ultérieures parce qu’ils se sont complètement coupés d’eux-mêmes. »

Cet homme est un narcissique dont la version idéale de la petite amie qu’il veut est impossible à obtenir, ce qui l’amène à la gaslighter et à la maltraiter.

« Si vous ne répondez pas à leurs besoins sexuels, vous êtes dévalorisé ou rejeté et ils se sentiront déçus », poursuit Carbone. « Si vous êtes considéré comme « cassé » aux yeux du narcissique, vous n’êtes plus quelqu’un qu’il peut idéaliser et donc vous pourriez ne plus en avoir besoin. »

c’est exactement ce qui s’est passé. Le couple s’est séparé et elle a mentionné qu’elle se sentait « la plus endommagée émotionnellement que j’aie jamais ressentie en quittant une relation » et a déclaré « Je ne peux pas me résoudre à en parler à quelqu’un d’autre ».

Un autre expert de YourTango, Larry Michel, coach en restauration de relations et fondateur de Genetic Energetics, a également pesé sur la réaction de l’homme.

« L’erreur qu’elle ne doit pas commettre est de prendre son niveau d’immaturité et de répulsion et de se l’approprier. Son comportement manque de maturité pour avoir une telle conversation. Ce n’était pas à propos d’elle », a-t-il dit.

La pire erreur qu’elle puisse faire est de placer ses défauts sur sa propre expérience parce que ce n’était pas du tout sa faute.

Tout le monde n’est pas assez mature pour gérer une conversation comme celle-là, et tout le monde n’est pas assez compréhensif, c’est juste dommage qu’elle ait eu une relation amoureuse avec cet homme et que ça se soit terminé comme ça.

