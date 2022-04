PlayLink : jeux contrôlés par smartphone pour PS4

Si vous ne savez pas quels jeux pourraient créer l’ambiance de votre fête, vous devriez certainement regarder de plus près les jeux PlayLink pour PS4. Ce sont des jeux occasionnels et de fête pour jusqu’à six joueurs qui peuvent être contrôlés avec un smartphone. Vous pouvez découvrir ici quels jeux feront de votre fête un véritable succès.

La beauté des jeux prenant en charge PlayLink est qu’ils peuvent être joués sur presque tous les smartphones. Cela présente deux avantages majeurs : premièrement, vous n’avez pas besoin d’acheter de manettes supplémentaires, et deuxièmement, même les joueurs occasionnels qui ne tiennent pas de manette de jeu dans leurs mains devraient souvent pouvoir utiliser les commandes immédiatement. Cela semble excitant ? Ensuite, voici les instructions pour configurer PlayLink sur la PS4 et quelques autres jeux sympas qui feront vraiment vibrer votre fête.

1. Chantez avec PlayLink : « Chantons 2022 »

La série « Singstar » prenait en charge les smartphones comme microphones de remplacement avant même la sortie de PlayLink, mais « Let’s Sing 2022 » prend officiellement en charge la technologie. Le jeu de karaoké propose un total de 35 tubes que vous pouvez chanter seul ou avec jusqu’à huit joueurs. Il s’agit notamment de « Rooftop » de Nico Santos, « Kings & Queens » d’Ava Max, « Tanzen » de Clueso et de nombreux autres succès festifs.

2. Peux-tu résoudre l’affaire ? : « Agenda caché »

Du studio de développement « Until Dawn » vient un jeu spécial avec une fonction playlink. Dans « Hidden Agenda », six joueurs tentent de résoudre un crime ensemble. Mais tout le monde n’a pas les mêmes informations et chaque détective a son propre objectif. Cela peut influencer le cours de l’action et même saboter l’enquête.

3. Quiz de fête avec mécanisme de tapotement et de glissement : « La connaissance, c’est le pouvoir »

Si les jeux de quiz de la série « Buzz » vous manquent cruellement, mais que vous ne voulez plus aller chercher les vieux boutons en plastique du grenier, vous devriez installer l’application « Knowledge is Power » sur votre smartphone et faire une série de quiz avec tes amis. La blague : Dans le jeu, les concurrents peuvent se compliquer la vie avec du slime, des bombes et d’autres obstacles. Par exemple, les autres joueurs ne peuvent voir les réponses aux questions du quiz qu’après avoir effacé la boue virtuelle de l’écran.

4. La collection de mini-jeux Totally Wacky : « Frantics »

« Frantics » ne peut pas rivaliser avec « Mario Party », le meilleur chien de Nintendo, mais les 15 mini-jeux différents sont toujours très amusants. Et malgré un contrôle simple via smartphone et des mécanismes relativement simples, les jeux peuvent être très stimulants et passionnants. Dans le jeu « Hungry Knights », par exemple, le but est de transpercer autant de beignets que possible avec une lance et de les défendre. Et dans « Lonely Point », vous devez vous pousser l’un l’autre sur une plate-forme glacée. Cela crée une bonne ambiance à la fête.

5. Ces singes savent bien faire la fête : « Chimparty »

Si vous ne pouvez pas vous lasser des mini-jeux amusants, vous devriez absolument jeter un coup d’œil à « Chimparty ». Dans cette collection de mini-jeux, jusqu’à quatre joueurs s’affrontent avec leurs smartphones dans 18 jeux de société. Contrôler les chimpanzés fêtards est super facile, car un seul bouton est requis dans chacun des jeux. C’est donc juste une question de bon timing. Parmi les petits jeux rigolos, citons « Volleygaudi », une variante totalement déjantée du volley, ou encore « Treadmill Terror », dans lequel les singes doivent éviter obstacles et dangers sur un tapis roulant. Plaisir de fête garanti !

Sur smartphone et tablette : Voici comment fonctionne PlayLink avec la PS4

Pour participer à un jeu PlayLink, chaque participant télécharge d’abord l’application du jeu respectif sur son smartphone ou sa tablette. Ceux-ci sont disponibles gratuitement dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Assurez-vous que tous les smartphones à utiliser dans le jeu sont sur le même réseau WiFi que la PS4. Lancez ensuite le jeu sur la PS4 puis l’application sur les smartphones. L’application devrait alors vous inviter à rejoindre une partie. Suivez les instructions à l’écran.