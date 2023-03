Steven Spielberg « éclate en larmes » en voyant Michelle Williams et Paul Dano incarner ses parents sur le plateau des Fabelman

Comme l’a noté The Hollywood Reporter, réalisateur Steven Spielberg a récemment révélé qu’il avait « fondu en larmes » la première fois qu’il avait vu Michelle Williams et Paul Dano représenter ses parents sur Les Fabelman ensemble. Lors de la récente interview du cinéaste oscarisé avec Stephen Colbert sur Le Late Show avec Stephen ColbertSpielberg a réfléchi à la façon dont un premier jour de film « de routine » l’avait affecté émotionnellement pendant qu’il tournait le film désormais nominé aux Oscars.





Spielberg a parlé de voir Dano et Williams sur le plateau et a déclaré: « Mark Bridges (créateur de costumes) est venu vers moi et m’a dit: » J’ai Paul et Michelle ici dans leurs cheveux, leur maquillage et leurs costumes. « » Le cinéaste a noté que alors qu’il avait vu les acteurs dans leurs costumes individuellement, c’était la première fois qu’il les voyait ensemble. Il a dit: « Je me suis retourné et il y avait mon père et ma mère, et j’ai éclaté en sanglots. Juste comme ça, je n’y ai même pas pensé, c’est juste arrivé. »

Les Fabelman est un film primé basé sur l’enfance de Spielberg et sa passion de longue date pour le cinéma. Le film suit Sammy Fableman, qui développe un amour pour les films après que ses parents l’ont emmené voir Le plus grand spectacle sur terre. Après avoir découvert un secret de famille choquant, Sammy commence à explorer comment les films peuvent révéler la vérité.





Steven Spielberg a déclaré que Paul Dano et Michelle Williams n’avaient pas tardé à offrir leur soutien

Le cinéaste a noté qu’après sa réaction, Dano et Williams n’ont pas tardé à offrir leur soutien. Spielberg a déclaré: « Michelle a couru vers moi, m’a serré dans ses bras. Paul est venu autour de moi – il est vraiment grand – m’a serré autour des épaules et m’a juste tenu. »

Il a poursuivi : « Je leur avais donné [Williams and Dano] discours bien avant le premier jour de tournage. J’ai versé toutes mes larmes en écrivant les scripts avec Tony Kushner. Je suis un professionnel. [I told them,] ‘Ne t’inquiète pas pour moi. Tu n’as pas à t’occuper de moi. Mon travail consiste à prendre soin de vous et à vous guider pour que vous donniez de belles performances. Et, ce ne devait pas être le cas. »

Le cinéaste juif a également partagé ses réflexions sur la montée de l’antisémitisme public aux États-Unis et dans le monde. Il a dit : « Ce n’est pas depuis l’Allemagne des années 30 que je n’ai plus vu l’antisémitisme se cacher, mais se tenir fier, les mains sur les hanches, comme Hitler et Mussolini, nous défiant en quelque sorte de le défier. Je n’ai jamais vécu cela de toute ma vie, surtout dans ce pays. »

Utilisant 2014, 2015 et 2016 comme exemples, Spielberg a déclaré que « la haine est devenue une sorte d’adhésion à un club qui a attiré plus de membres que je n’aurais jamais cru possible en Amérique. Et la haine et l’antisémitisme vont de pair, vous pouvez ne séparent pas l’un de l’autre. »

La réalisatrice a également offert un message d’espoir en disant: « Sans peindre un portrait naïf de moi-même assis ici en train de vous parler, et pour citer Anne Frank, je pense qu’elle a raison quand elle a dit, chez la plupart des gens, il y a du bon. Elle a vu du bon dans la plupart des gens. Et je pense que, essentiellement dans notre cœur, il y a de la bonté et il y a de l’empathie.

de Spielberg Les Fabelman a été nominé pour sept Oscars, dont celui du meilleur film.