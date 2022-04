Elden Ring: résolvez les mystères d’Ordina et enflammez les statues – déverrouillez la zone secrète de l’arbre Halig de Miquella

Le monde du jeu de Anneau Elden n’est pas seulement très vaste, certaines des nombreuses zones ne sont accessibles qu’avec beaucoup de difficulté. Par exemple le donjon hérité Académie de Raya Lucaria Pour pouvoir entrer, vous devez d’abord entrer le Clé de pierre scintillante trouver – pas une tâche facile.

Aimeriez-vous le deuxième champ de neige de la région sommets des montagnes des géants il faut d’abord explorer les deux moitiés du médaillon secret Haligbaum trouver et donc le Ascenseur par Rold Activer. Aussi autour de Liurnie au Plateau de l’Altus Pour y arriver, il faut d’abord assembler un médaillon puis le Ascenseur par Dectus pouvoir utiliser.

Comment entrer dans la zone Haligbaum de Miquella ?

Vous avez ça avec l’ascenseur de Rold ? Champ de neige consacré atteint, vous faites face au prochain puzzle. Parce qu’autour de la zone secrète Miquellas Haligbaum haut dans le nord de la carte, vous devez le faire à l’avance L’énigme d’Ordina résoudre et enflammer quatre statues.

Au fait, nous vous recommandons vivement de vous rendre à cet endroit car vous êtes dans la région Elphaëlqu’à peu près le Haligbaum peut être saisie avec Malenia, la lame de Miquella l’un des meilleurs et en même temps des adversaires les plus coriaces attendus de tout le match.

Présentez-vous également Loretta, Chevalier de l’Arbre Halig un patron dans Miquellas Haligbaum de la manière que fortement à l’adversaire Chevalier royal Loretta du Maison Carie rappelé, et pour lequel il y en a un sur PS4 et PS5 Trophée de bronze donne. Si vous gagnez, vous obtenez une récompense 200 000 runes, Compétence de Sorcellerie Loretta et Faux de guerre de Loretta.

Résolvez le mystère d’Orgina : enflammez les 4 statues

Aller dans la zone Champ de neige sacré tout au nord jusqu’au Ville d’Ordine. Ici tu iras au lieu de grâce Ordina, ville des liturgies rencontrer. Activez-le et utilisez les escaliers quelques mètres plus au nord de vous. Allez tout droit et montez le deuxième escalier devant vous.

Lorsque vous atteignez le haut de la porte, sautez sur le toit bas à votre gauche avec Sturmwild.

De ce toit, vous pouvez monter un niveau plus haut.

Ensuite, sautez sur le troisième toit au-dessus de vous.

À partir d’ici, vous pouvez déjà le faire devant vous prison scellée voir.

voir. Sautez avec Hurlevent et utilisez un pour l’activer Clé d’épée en pierreentrer dans le niveau de joint obtenir.

Au niveau du sceau, votre tâche consiste à éclairer quatre statues de la villetrouver le chemin Miquela Haligbaum ouvrir.

La première statue est au centre de la ville. Montez le premier escalier depuis la Place de la Miséricorde. Sur votre droite et devant le deuxième escalier, vous pouvez allumer la bougie du personnage.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

La deuxième statue est sur le côté ouest de la ville. Descendez la rue depuis la première statue à gauche. Il y a une échelle sur le côté du bâtiment qui vous mènera à la figure que vous recherchez.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

La troisième statue est à côté de l’escalier que vous avez utilisé juste avant. Alors redescendez l’échelle et marchez tout droit et montez les escaliers. Sautez ensuite directement à droite sur la rambarde et après quelques mètres tournez encore à gauche. Ici, au bord du mur de la maison se trouve une autre échelle, suivez-la. Une deuxième échelle vous mènera éventuellement à la troisième statue.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Autour de la quatrième et dernière statue Pour l’atteindre, redescendez l’échelle et sautez sur le toit en contrebas qui borde l’arche. Courez sur l’arche jusqu’au bâtiment suivant, puis sautez de toit en toit jusqu’à atteindre la plus haute tour de la ville. Vous pouvez voir cela et l’échelle de loin. C’est juste à côté de la prison des phoques. Montez à l’échelle et enflammez le quatrième personnage.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Avez-vous allumé les quatre statues, le sceau se brise et vous pouvez utiliser le long escalier derrière la ville avec le portail désormais accessible Miquellas Haligbaum voyager.

© Du logiciel/Bandai Namco