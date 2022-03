Un incendie : l’incontournable photo d’Henry Cavill et Dua Lipa

AppleTV+

Les artistes ont été montrés en train de danser dans un post qui a rapidement impacté les réseaux sociaux. C’était l’image promotionnelle d’un projet qui les réunira avec Apple TV +.

© GettyHenry Cavill et Dua Lipa

Y aura-t-il deux personnes qui généreront autant d’impact avec chaque publication sur leurs réseaux que possible ? Henry Cavill et Doua Lipa? Les artistes viennent de devenir le centre de la discussion sur Internet grâce à une publication qui a été partagée et les a tous les deux comme protagonistes. C’est une photo qui anticipe ce que sera un futur projet qui les réunira. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, il est stipulé qu’il sortira cette année.

ergoter et Doua Lipa seront ensemble dans un nouveau film AppleTV+. La production en question est intitulée Argyle et a été confirmé en juin de l’année dernière. Des deux artistes, le plus important sera l’ancien acteur de Supermanpuisqu’il sera chargé de jouer dans l’histoire avec des personnages tels que Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, Catherine O’Hara et Samuel L. Jackson. Oui, le long métrage en question a un casting du plus haut niveau.

L’histoire est centrée sur un agent secret (ergoter reviens dans ce monde comme tu l’as fait avec James Bond) souffrant d’amnésie. Ainsi, il est trompé et ils le convainquent qu’il est en fait un écrivain et que son roman d’espionnage est l’un des plus vendus au monde. Matthieu Vaughn sera en charge de cette production et, comme ergotera de l’expérience dans ce type d’histoires, grâce à Le roi.

Le film sera basé sur le roman homonyme de Ellie Conway et a été adapté par Jason Fuchs. Manzana il a conservé les droits de ce film après avoir déboursé 200 millions de dollars. Le tournage a commencé en août de l’année dernière et, selon son réalisateur dans une interview, il fera des clins d’œil à des classiques tels que Dur à tuer et Arme mortelledeux classiques du genre action des années 80 qui sont devenus de grandes sagas.

Le rêve de Matthew Vaughn : réaliser Superman

Le cinéaste derrière Le roi et Argyle a un objectif clair dans sa carrière et est de devenir l’un des futurs administrateurs de Films DC. Dans une conversation avec L’emballage dit qu’il a des idées à faire Superman et a souligné que l’échec de Ligue des Justiciers en 2017, il a ruiné ses chances de réaliser une suite à Homme d’acierjustement avec Henry Cavill. « J’avais désespérément envie de faire un film sur Superman. Désespéré. J’ai proposé un super film Superman avant qu’ils ne le fassent Homme d’acier”il nota puis ajouta : « Je pense qu’il y a encore de la place pour un nouveau film de Superman. Mais un vrai. un film de Superman coloré et amusant. Pas un noir ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂