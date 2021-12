Le film Netflix de Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up, est  » sans défaut  » selon les fans

Un film amusant a fait ses débuts sur Netflix la veille de Noël. Casting incroyable, scénario poignant et drôle, et ne l’éteignez pas lorsque le générique apparaît pour la première fois.

Profitez de « Don’t Look Up » et voyez comment sa satire résonne avec la plupart des bêtises que nous entendons chaque jour.

– bballer (@bballer) 25 décembre 2021