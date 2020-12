Le moment Ashton Kutcher a dit à Demi Moore qu’il voulait déménager

Demi Moore et Ashton Kutcher étaient des «âmes sœurs» autoproclamées à un moment donné. Mais au fur et à mesure que leur relation progressait, Kutcher a enlevé les lunettes teintées de rose qu’il portait juste pour Moore. Au lieu de voir la femme de rêve dont Kutcher est tombé amoureux, il a vu un être humain avec des défauts et des problèmes personnels pour lesquels il ne s’était pas inscrit. Et parce qu’il n’était pas satisfait de la femme que sa femme s’est avérée être, il a fait des plans pour quitter leur maison alors qu’il était encore marié.

Demi Moore et Ashton Kutcher | Oxana Sazonova / GC / Getty Images

Qu’est-ce qui a causé l’effondrement du mariage d’Ashton Kutcher et de Demi Moore?

Moore et Kutcher semblaient parfaits au début. En public, ils étaient toujours vus se tenant la main et se regardant avec des étoiles dans les yeux. Mais à huis clos, les choses s’écroulaient.

Demi Moore et Ashton Kutcher | Florian Seefried / GC / Getty Images

Moore, qui a souffert d’une dépendance à la drogue et à l’alcool tout au long de sa vie, a recommencé à boire. Elle a fait cela pour faire face après avoir subi une fausse couche tragique avec Kutcher, comme elle le révèle dans son livre.

Mais bien que Kutcher était sensible à la douleur de sa femme, il était incapable de tolérer qu’elle boive. Dans son esprit, elle faisait son lit (en buvant), donc elle devait s’y coucher. Sa consommation d’alcool (ainsi que de multiples autres facteurs, y compris les scandales de tricherie de Kutcher,) a finalement conduit à la destruction de leur mariage autrefois heureux.

Demi Moore se souvient du moment où Ashton Kutcher voulait déménager

Le bal des messieurs de GQ | D Dipasupil / FilmMagic

EN RELATION: Pourquoi Ashton Kutcher était « furieux » avec Demi Moore à l’occasion de son 45e anniversaire

Leur relation est devenue de plus en plus turbulente avec le temps. Non seulement Kutcher a trompé Moore et l’a admis ouvertement sans honte, mais il a carrément arrêté de lui parler.

«Nous n’avions pas parlé, écrit-elle. «J’ai regardé Ashton en entrant dans la pièce et j’ai senti un frisson me traverser. Ses yeux étaient glacés, morts. C’était comme si je voyais la personne la plus froide que j’aie jamais rencontrée – rien de tel que l’homme dont je suis tombé amoureux des années plus tôt. Et ce n’était certainement pas comme regarder dans les yeux de quelqu’un qui aimait moi. »

«Cette nuit-là, il a dit:« Je pense que je devrais déménager ».

«Whoa, whoa, WHOA!» Elle a dit en réponse. « Étaient marié. Ce n’est pas ainsi que nous faisons les choses. Comment est-ce que nous avons eu des problèmes sur lesquels nous devons travailler à « Je déménage? »

Et bien qu’ils aient essayé de parler à un conseiller conjugal par la suite, rien ne semblait fonctionner. «Cela n’avait pas d’importance, écrit-elle. «Il ne voulait pas vraiment travailler sur notre relation. Ashton ne voulait plus que nous ayons des relations sexuelles ou que nous soyons physiques. Il avait fini. J’étais toujours très dans notre mariage, mais j’étais seul maintenant.

Demi Moore a dit qu’Ashton Kutcher lui ferait honte d’avoir bu

Ashton Kutcher et Demi Moore arrivent à la première de «Killers» de Lionsgate qui s’est tenue au cinéma ArcLight | Jesse Grant / WireImage

Selon les mémoires de Moore, son ex-mari l’humilierait publiquement quand elle était trop ivre. Ce qui est pire, selon Moore, c’est lui qui l’a poussée à boire en premier lieu. Et au lieu d’essayer de l’aider, il tweetait Moore en état d’ébriété et le publiait en ligne pour que tout Internet puisse le voir.

«Ashton m’avait encouragé à aller dans cette direction», écrit-elle. «Quand je suis allé trop loin, cependant, il m’a fait savoir ce qu’il ressentait en me montrant une photo qu’il avait prise de moi posant ma tête sur les toilettes la nuit précédente. Cela ressemblait à une blague de bonne humeur à l’époque. Mais c’était vraiment honteux.