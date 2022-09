Le design des Samsung Galaxy S23 et S23+ est complètement filtré en images

Comme ils nous le disent en termes de matériel, ils seront très similaires au S22, mais à l’extérieur, le Samsung Galaxy S23 modifie ses lignes de conception en cherchant à se déguiser en « Ultra » et ainsi homogénéiser toute la famille.

Les iPhone 14 sont déjà en magasin et comme chaque année, Samsung se précipite pour déplacez vos machines multimédias pour que le Galaxy S23 réchauffe l’environnement même des mois avant son atterrissage officiel, nous offrant d’abord quelques détails sur un matériel pratiquement identique et montrant maintenant les premières recréations d’un design plus homogène pour toute la famille.

Pas en vain, comme nous le disait il y a quelques heures notre confrère de PhoneArena, le grand changement des Galaxy S23 et Galaxy S23+ sera son nouveau costume Ultraet c’est que les appareils seront très similaires à la génération S22 dans pratiquement tout, sauf pour l’extérieur où Ils auront un design plus similaire à celui du Galaxy S22 Ultra sans les énormes bosses photographiques et avec les capteurs chacun dans son propre cercle de métal et de verre.

Toutes les récréations ont été publiées sur Twitter par le populaire Steve H. McFly, alias OnLeaksqui en collaboration avec Digit et Smartprix a un hit assez important surtout en ce qui concerne l’écosystème Samsung et les appareils les plus populaires prime des Sud-Coréens.

Nous allons évidemment prenez toutes ces informations avec un peu d’esprit sportifcar il est trop tôt pour parler de certains terminaux qui seront sûrement présentés à fin janvier 2023 ou bien en févriercomme cela s’est produit avec le premier Unpacked de 2022 qui a eu lieu le 9 février.

Quoi qu’il en soit, vous êtes ici les premiers détails de conception des Galaxy S23 et Galaxy S23+maintenant avec un look plus homogène par rapport au grand frère…

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : premiers indices et quelques uns ? améliorations par rapport au Galaxy S22

Samsung Galaxy S23, galerie de photos

Le premier des appareils qui ont fui est la vanille du Galaxy S23, l’originalqui comme vous le verrez confirme un écran plat, des dimensions et des proportions similaires à celles actuelles et un arrière également plus cohérent avec la famille Galaxy Smaintenant avec un verre plat fixé sur le châssis métallique et les caméras faisant saillie dans des cercles individuels.

La caméra frontale a un trou minimal et centrépas d’îlots, tandis que les boutons physiques restent sur la marge de droite avec un connecteur USB-C sur le cadre inférieur ceci étant le seul port physique en plus du insérer nano SIM.

Et maintenant vient votre tout premier et très tôt regard sur la vanille #samsung #GalaxyS23! (vidéo 360° + rendus 5K nets et croustillants + dimensions) #FutureSquad au nom de @digitindia https://t.co/XEl4Ti63CV pic.twitter.com/HlGz1vbSKg – Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 septembre 2022

Samsung Galaxy S23+, galerie de photos

Quant au Galaxy S23 +, nous voyons également une stratégie similaire à celle du Galaxy S22+ dans ses dimensions et ses proportions, dans les deux cas oui styliser la construction avec un design plus fin et plus hautet héritant également de l’arrière plus plat et sans bosse qui permet aux trois capteurs de se démarquer individuellement dans une disposition verticale.

Il n’y a pas de fantasmes supplémentaires, ni d’énormes innovations, mais seulement un travail d’homogénéisation qui était nécessaire pour emballer toute la famille Galaxy S et ne pas séparer le modèle Ultra que les gens ont continué à associer ‘remarquer’ pour sa construction plus proche du Note20 Ultra.

SW #FutureSquad… Devinez qui vous apporte le tout premier aperçu du très attendu #samsung #GalaxyS23Plus?! (vidéo 360° + superbes rendus 5K + dimensions) au nom de @Smartprix https://t.co/JHuOI4o393 De rien… pic.twitter.com/JAYeFvyJk3 – Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 septembre 2022

Voyons maintenant ce que vous en pensez,vous aimez les nouveaux Galaxy S23 et S23+ s’ils sont enfin comment ils nous disent? Leur donnons-nous l’approbation?

Laissez-nous des avis dans les commentaires !

