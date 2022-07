Better Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 9 sur Netflix

Netflix

Better Call Saul continue avec sa saison 6 et son neuvième épisode arrive sur Netflix, correspondant à la partie 2 du dernier opus. Regardez l’heure à laquelle le chapitre sort !

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 9 sur Netflix.

Tu ferais mieux d’appeler Saul est revenu sur son émission la semaine dernière avec partie 2 de sa sixième et dernière saisonqui a été créée aux États-Unis et quelques heures plus tard, elle a atteint le service de streaming Netflix pour tout le monde. Dans ce cas, sortira l’épisode 9 qui se poursuivra avec l’histoire qui a laissé les fans à bout de souffle à cause de ce qui s’est passé dans le huitième épisode. Si vous faites partie de ceux qui attendent le moment de son lancement, nous vous dirons à quelle heure il sera disponible.

Il y a de moins en moins à dire adieu à la production créée par Vince Gilligan et Peter Gouldpuisqu’ils ont confirmé qu’il n’y aura plus de programme et que ce sera la dernière fois que nous verrons l’avocat emblématique de la télévision qui a émergé dans Breaking Bad. Avant la fin de l’émission, de bonnes nouvelles sont arrivées, comme les nominations pour le Emmy Awards 2022dont Meilleur drame, Meilleur acteur dans un drame pour Bob Odenkirk et Meilleure actrice dans un second rôle dans un drame pour Rhea Seehorn.

Quant à sa prémisse, l’épisode 8 « Pointe et tire » a continué avec les événements de la première partie, qui s’est terminée par le meurtre choquant de Howard Hamlin aux mains de Lalo Salamanquequi prend en otage Jimmy et ordonne Kim la mission d’assassiner Gustavo Fring. Avant que l’avocat puisse accomplir sa tâche, Mike et ses hommes de main parviennent à l’arrêter et elle est emmenée dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’elle atteigne son appartement.

Alors que Kim attend dans l’une des maisons près du propriétaire de Los Pollos Hermanos, Mike va au domicile de Jimmy pour le secourir, mais il se retrouve seul et mentionne que lalo était parti, puis on apprend qu’il arrive à la laverie où la frange son laboratoire est caché. Gustave arrive au même endroit et est retenu par Salamanquemais lorsqu’ils descendent sur le chantier, ils s’affrontent avec des armes à feu et lalo finit par mourir, alors ils décident de l’enterrer à côté de Howard Hamlin.

+ À quelle heure sort Better Call Saul épisode 9 saison 6

La épisode 9appelé « Amusement et jeux« , a le synopsis suivant : « Gus essaie d’arranger les choses avec le cartel pendant que Mike règle les derniers détails ». Il sera présenté en première ce lundi soir aux États-Unis via le réseau AMC, mais quelques heures plus tard, déjà le mardi 19 juillet, il sera disponible sur la plateforme Netflix. Revoyez le calendrier selon votre pays !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂