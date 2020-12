Roblox Treasure Quest: les 6 emplacements de lames élémentaires

Il y a des tonnes d’armes à collecter dans Roblox Treasure Quest qui varient en rareté de commune à ultime. Six lames rares en particulier peuvent être trouvées à différents endroits sur la carte. Les trouver éliminera six quêtes et vous aidera à fabriquer une arme légendaire spéciale: la lame élémentaire.

Informations générales

Voyager vers ces six emplacements de lames élémentaires se traduira par de nombreuses récompenses. Les six lames de Roblox Treasure Quest sont les suivantes:

Lame de lave

Lame d’herbe

Lame de tonnerre

Lame de cristal

Lame de glace

Lame de l’ombre

L’acquisition de ces six lames vous donnera six badges de quête de trésor et le choix de fabriquer la lame élémentaire légendaire.

En relation: Codes de quête de trésor Roblox (décembre 2020) – 73 nouveaux codes!

Tous les emplacements de lame élémentaire

Remarque: pour que chaque lame apparaisse dans votre inventaire, vous devez la trouver dans l’ordre indiqué ci-dessous. C’est la seule façon dont cela a fonctionné pour nous.

Lame de lave

La lame de lave se trouve sous la Terre dans un petit obby de lave.

Commencez à partir de l’emplacement d’apparition.

Prenez le bon chemin jusqu’à ce que vous trouviez un grand trou dans le sol.

Descendez le trou et terminez l’Obby.

Lame d’herbe

La lame d’herbe se trouve dans la grotte cachée par la cascade.

Commencez par le canon.

Trouvez la cascade qui est juste après le canon.

Nagez jusqu’à la cascade jusqu’à ce que vous trouviez un trou dans le mur.

La lame d’herbe est dans cette grotte.

Lame de tonnerre

Le Thunder Blade se trouve sur un nuage au point le plus élevé du jeu.

Courez vers le canon qui se trouve au sommet d’une petite montagne.

Sautez sur le canon et attendez d’être lancé.

Vous atterrirez sur un nuage avec le Thunder Blade.

Lame de cristal

La lame de cristal se trouve dans une grotte sous un gros rocher.

Commencez à partir de l’emplacement d’apparition.

Remontez les montagnes à l’extrême gauche (après la banque).

Trouvez ce rocher et attaquez-le jusqu’à ce qu’il disparaisse.

La lame de cristal est dans cette grotte.

En relation: Comment obtenir les ailes gelées dans Roblox Treasure Quest

Lame de glace

La lame de glace se trouve sur la plus haute montagne du jeu dans une grotte.

Allez au canon mais ne sautez pas.

Cherchez autour de vous de hautes montagnes enneigées. Une grotte est tout en haut.

Escaladez les montagnes enneigées jusqu’à atteindre la grotte.

La lame de glace est dans cette grotte.

Lame de l’ombre

La lame de l’ombre se trouve dans l’endroit le plus sombre du jeu, dans la grille d’égout.

Commencez à partir de l’emplacement d’apparition.

Courez en direction de la banque. Continuer à courir.

Arrêtez-vous à la rivière et à la grande grille d’égout. Nagez entre les bars pour entrer.

La lame de l’ombre est dans une grotte, à l’intérieur de la grille d’égout.

Si vous recherchez des codes offrant des récompenses gratuites, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.