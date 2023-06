Superman: les tests d’écran hérités se produisent bientôt, Nicholas Hoult et David Corenswet révélés comme favoris

Nous nous rapprochons peut-être de savoir qui portera la prochaine cape rouge et le spandex bleu de Superman lors du prochain redémarrage Superman : Héritageavec des initiés proches de la production révélant que Nicholas Hoult (Le grand), David Corenswet (perle), et Tom Brittney (Grantchester) se préparent pour des tests d’écran en personne. Selon Deadline, ces tests « auront lieu autour du week-end de la fête des pères », le trio essayant le rôle principal de Clark Kent, alias l’icône DC Superman.





Non seulement cela, mais un trio d’actrices testera également en personne la tout aussi emblématique Lois Lane. Emma Mackey (Éducation sexuelle), Rachel Brosnahan (La merveilleuse Mme Maisel), et Phoebe Dynevor (Bridgerton) testera Lois, mais Deadline ajoute que « certaines des offres de test sont toujours en cours de négociation et ne sont pas toutes conclues », mais « ce sont les noms qui devraient participer aux auditions ».

Pendant que nous attendons d’autres mises à jour, il semble certainement que cette collection d’acteurs soit les principaux prétendants aux rôles de Superman et Lois dans les DCU. Superman : Héritage. Il y a eu une certaine confusion dans le passé sur le rôle que Hoult (qui est arrivé deuxième derrière Robert Pattinson pour une autre sortie de DC, The Batman) auditionne pour Superman ou son ennemi juré Lex Luthor, mais cette mise à jour met probablement fin à cela.

La nouvelle sera une bonne nouvelle pour les fans de David Corenswet. L’acteur, qui est surtout connu pour les goûts de Pearl, le politicien, et Nous possédons cette ville, est depuis un certain temps un favori des fans pour le rôle de Superman, l’acteur lui-même ayant déjà exprimé sa passion pour le personnage de bande dessinée. « Mon ambition pie-in-the-sky est définitivement de jouer Superman », a déclaré l’acteur en 2019. « J’adorerais voir quelqu’un faire un retour en arrière optimiste [take on Superman]. J’adore la prise sombre et granuleuse d’Henry Cavill, mais j’aimerais voir la prochaine être très brillante et optimiste.

Superman: Legacy lancera le DCU en 2025

Superman : Héritage redémarrera l’icône DC en 2025, donnant le coup d’envoi au nouveau DCU de James Gunn et Peter Safran, en commençant par une jeune version du personnage bien-aimé au début de sa carrière de super-héros. « Superman : Héritage raconte l’histoire du voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, Kansas », lit-on dans le synopsis officiel. « Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée. »

Il a maintenant été confirmé que Superman : Héritage sera écrit et réalisé par gardiens de la Galaxie et La brigade suicide le cinéaste James Gunn, qui a récemment expliqué les difficultés de créer un Superman projet. « C’est plus facile de prendre un personnage que personne ne connaît, comme le Gardiensou Pacificateur, puis faites ce que vous voulez avec eux. Les gens de tous les pays du monde connaissent l’histoire de Superman », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était crucial qu’il fasse quelque chose de différent avec Man of Steel. « Comment puis-je le différencier du Superman films qui ont été réalisés jusqu’à présent, mais est-ce qu’il respecte également tous les films de Superman qui ont été réalisés jusqu’à présent ? Il m’a donc fallu un peu de temps pour essayer de comprendre », a expliqué Gunn.

Le Superman le redémarrage sera le début de la nouvelle DCU, avec des projets tels que Batman : le brave et l’audacieux, Supergirl : la femme de demainun Chose des marais redémarrage, et un Wonder Woman série préquelle intitulée paradis perdu à suivre dans le cadre du Chapitre Un : Dieux et Monstres.

Superman : Héritage est prévu pour le 11 juillet 2025.