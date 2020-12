L’Apple Pencil a cessé de fonctionner: vous pouvez le faire

Avec l’Apple Pencil, vous écrivez ou dessinez sur l’iPad. Parfois, l’Apple Pencil peut ne pas fonctionner, même lorsqu’il est connecté. Vous pouvez le faire pour résoudre le problème.

L’Apple Pencil est-il compatible avec l’iPad?

Tous les iPad ne peuvent pas être utilisés avec l’Apple Pencil. Et toutes les deux générations de stylet à ce jour ne peuvent pas être utilisées avec des iPad qui prennent généralement en charge la saisie au stylet. Découvrez ici quel Apple Pencil peut être utilisé avec quel iPad.

Apple Pencil (1ère génération)

iPad (8e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Pro 12,9 po (1re ou 2e génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

Apple Pencil (2e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Pro 12,9 po (3e génération) et plus récent

iPad Pro 11 « (1re génération) et plus récent

Serrez la pointe

La pointe de l’Apple Pencil peut être remplacée si nécessaire.

Parfois, la pointe de l’Apple Pencil peut se desserrer avec le temps après une utilisation prolongée, ce qui peut affecter sa fonctionnalité. Serrez donc à nouveau la pointe du stylet sans appliquer trop de pression. Vous pouvez également remplacer la pointe de l’Apple Pencil par une nouvelle. Un embout de remplacement est inclus dans la livraison, des embouts supplémentaires sont disponibles auprès des revendeurs.

Charger l’Apple Pencil

Une batterie vide est souvent la cause d’un Apple Pencil qui ne fonctionne plus. Vérifiez d’abord dans la vue «Aujourd’hui» sous «Batteries» comment fonctionne la batterie de l’appareil. Si l’Apple Pencil est complètement vide, quelques minutes peuvent s’écouler avant que le stylet ne se recharge et réapparaisse dans la vue «Batterie».

Le chargement complet de l’Apple Pencil peut prendre de 15 à 30 minutes. Vous trouverez toutes les informations sur le chargement de l’Apple Pencil dans cet aperçu. Si le stylet ne s’affiche toujours pas après 20 minutes de charge, il y a probablement un autre problème avec l’Apple Pencil.

Si l’Apple Pencil ne fonctionne pas, le redémarrage de l’iPad est souvent utile.

Redémarrez l’iPad

Lorsque l’Apple Pencil ne fonctionne pas, il ne doit pas toujours s’agir du stylet lui-même. Parfois, le problème vient de l’iPad auquel le crayon est connecté. Un redémarrage de la tablette ou, si nécessaire, une réinitialisation aux paramètres d’usine permet souvent de résoudre le problème.

Jumelez à nouveau l’Apple Pencil

Si l’Apple Pencil ne fonctionne toujours pas, vous devez vérifier la connexion Bluetooth entre l’iPad et le stylet. En cas de doute, déconnectez le stylet, puis associez-le à nouveau.

Dissocier l’Apple Pencil

Allez dans le menu « Paramètres> Bluetooth » sur l’iPad

Appuyez sur l’icône «i» à côté de l’Apple Pencil.

Sélectionnez ensuite «Ignorer cet appareil».

Jumelez à nouveau l’Apple Pencil

Pour coupler à nouveau un Apple Pencil (1ère génération), vous devez retirer le capuchon à l’extrémité et le connecter au connecteur Lightning de l’iPad.

Pour coupler à nouveau un Apple Pencil (2e génération), vous devez centrer le crayon sur le connecteur magnétique situé sur le côté droit de l’iPad.

Si cela n’aide pas non plus, vous devez contacter l’assistance Apple.

