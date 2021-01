Le mari de Stassi Schroeder: Qui est Beau Clark?

Règles de Vanderpump La star Stassi Schroeder, qui était un acteur de longue date de la série jusqu’à ce que Bravo lui donne la botte pour son comportement problématique passé, est maintenant une maman!

L’ancienne star de télé-réalité a donné naissance à une belle petite fille le 7 janvier, et elle et son mari Beau Clark sont ravis d’être parents pour la première fois.

«Nous ne pouvons vraiment pas commencer à décrire le bonheur et la joie que nous ressentons en ce moment», a révélé le couple. « C’est quelque chose que vous entendez de tous les nouveaux parents juste après la naissance, mais quelque chose de magique se produit. »

« Nous nous sentons tellement bénis et reconnaissants d’avoir une belle petite fille et surtout en bonne santé », ont-ils ajouté.

Alors que les fans de télé-réalité ne connaissent que trop bien Schroeder et elle Règles de Vanderpump passé, son mari, a lui-même un CV assez remarquable.

Qui est le mari de Stassi Schroeder, Beau Clark?

Beau Clark a rejoint le casting de Règles de Vanderpump dans la saison 7 après que Stassi et lui aient été ensemble pendant environ six mois, et les fans de la série ont finalement été présentés à un petit ami de Stassi qu’ils aimaient vraiment!

Il est plus qu’un simple membre de la distribution, cependant. Clark est un annonceur commercial et de casting pour Sanford Casting, ainsi qu’un ancien acteur, qui vit et travaille à Hollywood. Il a joué dans un court métrage intitulé La solitude du rêveur longue distance, où il s’est en fait fermé les lèvres avec Kristen Doute!

Comment Stassi Schroeder et Beau Clark se sont-ils rencontrés?

Apparemment, Kristen et Beau sont restés amis, et elle, avec Katie Maloney-Schwartz, a présenté Clark à Schroeder lors d’une fête.

Dans un épisode de Watch What Happens Live, Stassi a révélé: «Katie l’a vu à The Grove et a regardé et a dit: ‘C’est un mec que je pense que Stassi adorerait.’ Et il s’est embrassé avec Kristen sur un plateau de cinéma il y a 10 ans, devant la caméra.

Comment Beau Clark a-t-il proposé?

Clark s’est mis à genoux pendant que les deux étaient en tournée au Hollywood Forever Cemetery. Et si vous connaissez Stassi, vous savez qu’elle est obsédée par tout ce qui est effrayant, y compris l’horreur et le surnaturel.

«Nous avons fini par fermer les discussions de Mondrian. Je ne pense pas avoir ri aussi fort avec qui que ce soit, le simple fait d’avoir une bonne conversation avec quelqu’un lors d’une première sortie était fantastique », a-t-il déclaré. Est-ce que c’est doux? Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Les deux sont absolument amoureux l’un de l’autre, et dans une interview en janvier, Stassi a parlé de son amour pour son homme. «Je ne me sens pas mal à l’idée de le crier depuis les toits parce que, vous tous, j’ai vécu comme 15 ans de putains de petits amis, alors maintenant que j’en ai un bon et que je peux me vanter il! » elle a dit.

Le couple s’est marié en septembre 2020.

Stassi s’est rendue sur Instagram le 7 octobre pour révéler qu’elle et son partenaire, Beau Clark, s’étaient mariés lors d’une petite cérémonie dans la cour en septembre.

« Aujourd’hui aurait été le jour de notre mariage. Nous y sommes allés et l’avons fait quand même », a-t-elle sous-titré une vidéo du couple en train de s’embrasser après avoir échangé leurs vœux. « Je suis si fière d’être votre femme », a-t-elle ajouté.

Stassi a annoncé qu’elle était enceinte de leur premier enfant après son scandale.

En juin 2020, Stassi et l’ancienne meilleure amie Kristen Doute ont tous deux été renvoyés de Règles de Vanderpump pour leur comportement raciste et problématique passé – en particulier, un incident où ils ont appelé les flics sur le seul membre noir de la série, Faith Stowers, pour un crime qu’elle n’a pas commis.

Peu de temps après que le scandale a frappé les tabloïds, Stassi et Beau ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant et ont fait profil bas après l’annonce.

Maintenant, ils sont mari et femme, et leur petite fille est attendue en janvier de l’année prochaine.

Schroeder a donné naissance à une magnifique petite fille le 7 janvier.

Et son nom est trop mignon!

Le couple, qui a fait allusion aux initiales de leur premier enfant sur Instagram ces derniers mois, a nommé leur petit paquet de joie Hartford Charlie Rose Clark.

Les deux prénoms de Hartford honorent le grand-père de Clark, Charlie, et la défunte grand-mère de Schroeder, Rosemary.

Félicitations aux parents pour la première fois!

Samantha Maffucci est une rédactrice de YourTango qui se concentre sur la rédaction d’articles d’actualité et de divertissement. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.