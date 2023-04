Christo Jivkov Quels films l’acteur de La Passion du Christ mort à 48 ans a-t-il réalisés ?

in

Supplémentaire

L’acteur devait reprendre son rôle pour la suite du film.

©IMDBL’acteur était connu pour son rôle dans la suite de La Passion du Christ

L’acteur bulgare Christo Jivkov, connu pour son rôle dans le film La Passion du Christ, est décédé à l’âge de 48 ans, a-t-on récemment annoncé.même si cela aurait été il y a quelques jours lorsque l’acteur est décédé.

L’information a été diffusée par l’intermédiaire de Red Carpet Films, la société de production qui a réalisé le film et dont Christo était co-fondateur : « aujourd’hui nous avons perdu notre cher ami et collègue, l’un des fondateurs. Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur de cette perte.« , a souligné la société via son compte Facebook le 1er avril.

Jivkov a donné vie à l’apôtre Jean dans le film de 2004 mettant en vedette Mel Gibsonoù il a travaillé avec d’autres célébrités, telles que Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern, Le français de Vito, Mattia Sbragia, Luca Lionello et Claudia Gérinientre autres.

+ Outre La Passion du Christ, quels autres films et séries Christo Jivkov a-t-il ?

D’accord avec IMDBl’acteur a participé à 25 productions, la première étant une série télévisée de 1996, Les Ragazzi de Muretto, dans lequel un chapitre est paru. Un peu plus tard, il apparaît dans shulamit (1997), ostatazi (1999) et Le métier des armes (2001).

En plus de La passion du Christl’acteur est connu pour En mémoire de moi (2007), Fugue pour la Liberté (2008), Barberousse (2009), Volez léger (2009), Le rêve du calife (2019) et I Segreti del MEstiere (2019), entre autres.

+ De quoi est mort Christo Jivkov ? C’est la cause présumée du décès

En ce qui concerne la cause du décès, bien que cela n’ait pas été confirmé par Red Carpet Films, il est supposé qu’il s’agissait en raison d’un cancer du poumon diagnostiqué il y a quelque temps, a déclaré Date limite. Selon certaines informations, l’acteur devait jouer à nouveau l’apôtre dans la suite de La Passion du Christ.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?