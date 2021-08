L’historique des discussions WhatsApp peut désormais être transféré entre les appareils Android et iOS

12 août 2021 10:57:11 IST

WhatsApp a annoncé que les utilisateurs mobiles Android et iOS pourront désormais transférer leur historique de discussion d’un système d’exploitation à un autre. Cet historique de discussion comprend des notes vocales, des photos et des conversations. Cette fonctionnalité sera d’abord déployée pour les derniers smartphones Galaxy de Samsung — Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 — lancé lors de l’événement Galaxy Unpacked hier (11 août). Les utilisateurs pourront transférer des discussions d’iOS vers ces téléphones Samsung.

WhatsApp révèle en outre qu’après les nouveaux téléphones pliables Galaxy, d’autres utilisateurs de smartphones Samsung pourront utiliser cette fonctionnalité étant donné que leur appareil fonctionne sous Android 10 ou supérieur. Les utilisateurs pourront désormais transférer leur WhatsApp l’historique des discussions d’iOS vers Android et vice versa.

Selon une déclaration de Sandeep Paruchuri, chef de produit, WhatsApp, « Votre WhatsApp les messages vous appartiennent. C’est pourquoi ils sont stockés par défaut sur votre téléphone et ne sont pas accessibles dans le cloud comme de nombreux autres services de messagerie. Nous sommes ravis pour la première fois de permettre aux utilisateurs de transférer en toute sécurité leurs WhatsApp historique d’un système d’exploitation à un autre. C’est l’une de nos fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs depuis des années et nous avons collaboré avec des systèmes d’exploitation et des fabricants d’appareils pour la résoudre.

Avant cela, les utilisateurs n’avaient que la possibilité d’obtenir une sauvegarde dans le cloud. Cela signifie que l’historique des discussions iOS sera stocké sur iCloud et l’historique des discussions WhatsApp d’Android sera stocké sur Google Drive, par conséquent, l’historique des discussions ne sera transféré que si les téléphones fonctionnent sur le même système d’exploitation.

Selon un rapport de Le bord, le transfert s’effectuera via un câble Lightning physique vers USB-C et non via Internet. Le rapport suggère en outre que si les utilisateurs disposent déjà d’une sauvegarde dans le cloud des deux systèmes d’exploitation, la fonctionnalité ne les fusionnera pas en un seul chat. Au lieu de cela, si vous migrez l’historique des discussions et que vous le sauvegardez, il écrasera ces sauvegardes.

Notamment, WhatsApp n’a pas révélé si ou quand cette fonctionnalité sera déployée pour d’autres smartphones.

