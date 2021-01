Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 10T Lite, quel téléphone 5G est le meilleur?

Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 10 T Lite: noms similaires mais intérieurs différents.

Bien que Xiaomi soit l’une de nos marques technologiques préférées, ne nous leurrons pas, votre catalogue téléphonique peut vraiment être assez chaotique pour une personne peu impliquée dans ce dossier.

Le nombre de modèles qu’il lance peut être écrasant, d’autant plus que beaucoup d’entre eux partagent des noms similaires. Heureusement et comme on dit toujours et quel que soit le modèle que vous choisissez avec Xiaomi, vous aurez raison oui ou oui.

Aujourd’hui, nous allons comparer deux téléphones incroyables de la marque chinoise, le Xiaomi Mi 10 Lite et le Xiaomi Mi 10T Lite. Les deux partagent plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que le fait qu’ils prennent tous deux en charge la 5G, mais laquelle est la meilleure? Découvrons-le!

Design et écran: l’encoche cède la place au trou de l’écran et au taux de rafraîchissement de 120 Hz

Bien que les deux bornes soient pratiquement identiques en longueur et en hauteurC’est dans l’épaisseur et le poids qu’il y a plus de différence. Le Xiaomi Mi 10 Lite atteint presque 8 mm avec un poids de 192 grammes tandis que le Xiaomi Mi 10T Lite atteint 9 mm d’épaisseur avec plus de 214 grammes de poids.

La raison en est que si le 10 Lite mise sur le plastique, le 10T Lite a un dos en verre donnant une sensation de téléphone beaucoup plus premium.

Quant à l’écran, le premier opte pour une dalle AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution Full HD + tandis que le second un écran Full HD + IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un autre point de différenciation est que si le Xiaomi 10 Lite dispose d’une encoche pour loger la caméra frontale de l’appareil, le 10T Lite opte pour un simple trou dans l’écran.

Après avoir analysé tous les éléments, nous vérifions que le Xiaomi 10T Lite gagne par un glissement de terrain surtout pour le 120 Hz, ce qui en fait l’un des rares terminaux bon marché avec ce taux de rafraîchissement.

Caméras: les chiffres donnent à nouveau la victoire au Xiaomi Mi 10T Lite

Bien que les deux terminaux aient le même nombre de capteurs photographiques, la vérité est que les chiffres du Xiaomi Mi 10T Lite sont un peu meilleurs, mais pas pour tirer des roquettes.

Le Mi 10 Lite mise sur une composition quadruple Cavec capteur 48 MP, grand angle 8 MP, macro 5 mégapixels et capteur de profondeur 2 2 MP. À l’avant, une seule caméra frontale de 16 MP.

Son rival, le Mi 10T Lite, sCapteur principal 64MP, grand angle 13MP, macro 2MP et capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale passe à 20 MP, car prendre des selfies est chaque jour qui passe, quelque chose de plus important.

Bien que les chiffres donnent le Mi 10T Lite comme gagnant, au final, la différence n’est pas tellement, donc la section photographique des deux terminaux Ce ne sera pas ce qui fera baisser l’équilibre au profit de l’un ou de l’autre.

Batterie et performances: même si le processeur n’est pas le plus important, mieux vaut opter pour le plus récent

Bien que nous ayons toujours que le processeur n’est pas la chose la plus importante lors du choix d’un smartphone ou d’un autre, la vérité est que, comme nous l’obtenons, choisir le plus récent est toujours plus recommandé.

Le Xiaomi Mi 10 Lite se monte à l’intérieur un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, une puce conçue pour performer avec des jeux exigeants. Il peut être trouvé dans des versions de 6 Go et 8 Go de RAM, 64 Go, 128 Go et jusqu’à 256 Go de stockage.

En revanche, le Xiaomi Mi 10T Lite dispose d’un nouveau processeur (presque) fraîchement sorti des usines Qualcomm. Il s’agit du Snapdragon 750G Et il arrive construit dans un format 8 cœurs avec un modem 5G intégré. Tout cela avec 6 Go de RAM LPDDR4x et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible.

Quant à la batterie, 4160 mAh avec une charge rapide de 20 W contre 4800 mAh avec une charge rapide de 33 W respectivement. Peu à ajouter.

Bien qu’au jour le jour, les deux terminaux puissent être plus que suffisants pour pratiquement n’importe quel utilisateur, le fait que le Xiaomi Mi 10T Lite monte un processeur plus récent est un plus car il aura peut-être une durée de vie un peu plus longue que le Mi 10. Lite, le tout sans oublier sa meilleure batterie, alors encore une fois nous avons opté pour le Xiaomi Mi 10T Lite.

Conclusion: rien de plus à dire, le Xiaomi Mi 10T Lite bat le Xiaomi Mi 10 Lite en tout

Bien qu’au final tout soit une question de goût personnel (plastique vs verre, AMOLED vs IPS etc.), nous considérons que le Xiaomi Mi 10T Lite est pratiquement meilleur en tout que le Xiaomi Mi 10 Lite.

Bien que pour beaucoup, le verre soit un matériau pire que le plastique, les AMOLED sont de meilleurs écrans que l’IPS et 120 Hz ne servent qu’à consommer plus de batterie, le fait que le 10T Lite est un terminal plus actuel et doté d’un processeur plus récent. , devrait être une raison suffisante pour choisirlo, surtout parce que nous sommes « amoureux » des 120 Hz mentionnés ci-dessus et parce que les deux terminaux coûtent pratiquement le même prix.

Cependant, le Xiaomi Mi 10 Lite est toujours un terminal plus que décent aujourd’hui et cela durera quelques années entre les mains de n’importe quel utilisateur. Bon prix, bonnes performances et un superbe écran. Maintenant, au même prix, nous nous retrouvons avec la version « T ».

