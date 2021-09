Le nouveau directeur de l’éducation sexuelle de Jemima Kirke rend les téléspectateurs furieux

La troisième saison de Éducation sexuelle tombé sur Netflix vendredi (17 septembre) – et le nouveau directeur Hope Haddon attire déjà la fureur des fans. Vous pouvez regarder la bande-annonce de la nouvelle saison ci-dessous :

Joué par Jemima Kirke, Hope est un ancien élève de l’école secondaire Moordale et remplace M. Michael Groff d’Alistair Petrie, qui a été démis de ses fonctions à la fin de la deuxième saison.

En comparaison avec le leadership désespérément déconnecté de Groff, Hope est plus jeune et se présente d’abord comme le genre d’enseignante cool que vous penseriez être plus comme votre compagnon.