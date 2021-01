Meilleurs endroits pour voler à Roblox Jailbreak

Il y a deux moitiés de plaisir dans Roblox Jailbreak: attraper des criminels en tant que flic, ou réussir des escapades audacieuses en tant que criminel. À mesure que de nouvelles mises à jour se déroulent, de nouveaux vols sont disponibles dans le jeu. Ce sont quelques-uns des meilleurs endroits pour voler en tant que criminel jusqu’à présent.

Meilleurs emplacements pour Rob dans Roblox Jailbreak

Voici quelques-uns des meilleurs endroits pour voler Roblox Jailbreak. Cette liste va des vols pour débutants à certains des vols les plus chaotiques que les joueurs peuvent réussir dans le jeu. Voici quelques-uns des meilleurs braquages ​​de Jailbreak, et ils sont encore meilleurs lorsqu’ils sont tentés avec des amis criminels!

Magasin de Donut

Lieu convivial pour les débutants, le Donut Shop est un excellent endroit pour commencer votre carrière criminelle. Ni compliqué ni difficile, voler le Donut Shop est aussi simple que de maintenir le bouton E. enfoncé. Vous ne repartirez pas avec une tonne d’argent, mais au moins vous repartirez avec un beignet gratuit!

Bijouterie

La bijouterie est une excellente prochaine étape pour faire progresser vos compétences en matière de vol. Pas si compliqué que ça, cet endroit est toujours à enjeux. Une fois à l’intérieur, vous briserez des vitrines pour collecter des bijoux, en remplissant votre sac d’argent autant que possible. Le vrai plaisir vient d’atteindre le toit, le seul moyen de s’échapper. Chaque étage est un nouvel obby pour mettre vos compétences en parkour à l’épreuve. Les flics, cependant, campent souvent à cet endroit car il est si facile de voler. La sortie uniquement sur le toit rend les escapades réussies beaucoup plus difficiles.

Centrale électrique

Un mélange amusant de résolution de problèmes et de parkour, le vol de la centrale électrique offre l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent Jailbreak. Nous espérons que vous avez apporté vos compétences en piratage informatique, car la première étape de cet emplacement nécessite de résoudre un puzzle informatique. Une fois résolu, vous devrez sauter au-dessus des lasers mortels pour atteindre un autre puzzle informatique. Malheureusement, le montant d’argent gagné dépend de la vitesse à laquelle vous transportez l’uranium vers les collectionneurs, vous aurez donc besoin d’un véhicule rapide. Cet aspect «payer pour gagner» mis à part, la centrale électrique est un endroit amusant à voler pour tous les joueurs.

Banque

Sans doute l’un des endroits les plus agréables pour voler Jailbreak est la Banque. Chaque étage présente un nouvel obby (et de nouveaux défis), le montant d’argent gagné légèrement dépendant de l’étage. Cependant, vous ne voudrez pas voler cet endroit seul, car les flics n’ont même pas besoin de menottes une fois à l’intérieur du coffre-fort, ce qui facilite l’arrestation. Assurez-vous d’avoir beaucoup d’armes et de véhicules à pleine capacité pour faire une évasion audacieuse.

Musée

Le musée est l’un des endroits les plus chaotiques à voler! Ne vous laissez pas effrayer, car c’est un braquage tellement gratifiant. Vous devrez surmonter des énigmes difficiles tout en naviguant dans de nombreuses caméras. Cet emplacement nécessite plus d’une personne, car au moins deux personnes doivent tirer les leviers en même temps pour déverrouiller la sortie. Une chose est sûre: vous sentirez votre cœur battre dans le musée.

