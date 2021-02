Le développeur CD Projekt Red de Cyberpunk 2077 est touché par une attaque de ransomware

10 févr.2021 16:07:06 IST

CD Projekt Red, le créateur de jeux vidéo polonais qui développe des jeux comme Cyberpunk 2077, a récemment été victime d’une cyberattaque ciblée. Les pirates prétendent avoir volé les documents internes et le code source de nombreux jeux populaires qui incluent Cyberpunk 2077 et Le sorceleur. CD Projekt a annoncé l’attaque sur Twitter en déclarant que les systèmes internes avaient été compromis et que les pirates avaient laissé une note de rançon. La note de rançon a été rendue publique parallèlement à l’annonce, qui affirme que les pirates informatiques avaient vidé des copies complètes du code source pour Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent, et la version inédite de Sorceleur 3 ce serait vraisemblablement l’édition de nouvelle génération du jeu, à venir plus tard cette année.

À nos anciens employés: À partir de ce moment, nous ne possédons aucune preuve de l’accès à vos données personnelles. Cependant, nous recommandons toujours la prudence (c’est-à-dire l’activation des alertes de fraude). Si vous avez des questions, veuillez écrire à notre équipe de confidentialité dpo[at]https://t.co/0UUMoqT5tF – CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 9 février 2021

Les pirates prétendent avoir accès à tous les documents de l’entreprise qui incluent l’administration, la comptabilité, les ressources humaines, les relations avec les investisseurs, les aspects juridiques, etc. La note de rançon indiquait que la société avait 48 heures pour contacter les pirates ou que le code source serait vendu ou divulgué en ligne. Il a également noté que le document pourrait être envoyé à leurs contacts dans le journalisme de jeu et que l’image publique de l’entreprise diminuerait, ce qui ferait perdre confiance aux investisseurs dans l’entreprise et que les actions plongeraient encore plus bas.

Selon l’entreprise, les appareils sur CD Projekt avaient été chiffrés mais ils avaient commencé à restaurer l’infrastructure informatique et les données via des sauvegardes. La société a déclaré que les systèmes compromis ne disposaient d’aucune donnée personnelle sur leurs joueurs ou utilisateurs de leurs services.

CD Projekt a déclaré dans un communiqué que la société ne céderait pas aux demandes de l’acteur, sachant que cela pourrait éventuellement conduire à la divulgation des données compromises.

