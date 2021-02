Sondage: Avez-vous connu des dérives sur votre manette DualSense PS5?

Bien que nous soyons de grands fans du contrôleur DualSense de PlayStation 5, aucun matériel n’est complètement exempt de défauts. Malgré toutes ses fonctionnalités sophistiquées, comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs, c’est un kit très technique, et il y aura donc forcément un ou deux problèmes qui surgissent. À notre connaissance, il n’y a rien de trop répandu, mais le nombre de personnes signalant une dérive du stick analogique sur le DualSense augmente.

Si vous n’avez jamais entendu le terme «dérive» en relation avec les contrôleurs auparavant, cela fait référence à un problème où le pad détecte une entrée sur les sticks alors qu’il n’y en a pas. Par exemple, la caméra effectue un panoramique dans un jeu de tir à la première personne sans même que vous ne touchiez le joystick droit. Voici une vidéo qui résume parfaitement la situation:

Dualsense Drift de PS5

Comme l’a constaté Kotaku, les utilisateurs ont appelé la dérive DualSense dès 10 jours après le lancement de la PS5. Apparemment, il s’agit d’un défaut couvert par la garantie du contrôleur, ce qui signifie que Sony réparera ou remplacera votre pad douteux. Cependant, selon l’endroit où vous habitez, vous devrez peut-être payer des frais de port pour envoyer votre DualSense à l’entreprise. Pas idéal.

Cela dit, notre expérience avec le service client de PlayStation au Royaume-Uni a été assez positive. L’un des contrôleurs DualSense de cet auteur a souffert d’un problème différent dans lequel l’un des déclencheurs a perdu sa résistance. Après avoir expliqué la situation au téléphone, un e-mail a été envoyé contenant une étiquette d’affranchissement imprimable, nous permettant d’envoyer le bloc-notes sans frais. Quelques semaines plus tard, un nouveau contrôleur est arrivé au poste. Nous pouvons seulement imaginer que ce processus assez indolore serait le même pour un DualSense avec dérive ou tout autre problème matériel.

De toute évidence, le contrôleur de la PS5 n’est pas le seul à gérer la dérive. Toute manette avec des sticks analogiques est potentiellement sensible à cela, l’exemple le plus notoire étant les Joy-Cons de la Nintendo Switch. Pourtant, c’est un défaut frustrant si cela vous arrive, et non ce que vous attendez de votre toute nouvelle console. Avez-vous eu des problèmes comme celui-ci avec votre DualSense? Répondez à notre sondage et discutez-en dans la section commentaires ci-dessous.