Sony semble amer à propos de la débâcle du Cyberpunk 2077

Le lancement désastreux de la PlayStation 4 de Cyberpunk 2077 est bien documenté, et Sony semble toujours amer à ce sujet. Le jeu a finalement été retiré de la PlayStation Store, où il est resté absent depuis plus de deux mois maintenant. Le détenteur de la plate-forme a également été contraint de modifier complètement sa politique de remboursement spécifiquement pour le blockbuster de science-fiction. Inutile de dire que le patron de PlayStation, Jim Ryan, est foutu.

Dans le cadre d’un entretien avec GQ, le dirigeant franc a expliqué que son entreprise était prête à retarder les logiciels qui ne sont pas à la hauteur – contrairement à d’autres. «Nous nous sentons plutôt bien avec Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West [releasing this year], » il a dit. «Et, vous savez, il y a deux approches à cela: vous pouvez soit tenir la date et sortir le jeu quelle que soit la qualité, ou vous pouvez l’expédier quand c’est juste.

Vient ensuite l’ombre: «Nous avons toujours adopté cette dernière approche. Il y a eu des exemples assez connus d’éditeurs essayant la première approche. Cela ne fonctionne jamais dans le meilleur des cas. Mais je pense que dans ce monde, où les créatifs travaillent à distance, il faut juste respecter le fait que ce développement doit prendre ce qu’il faut et faire les bons jeux. »

Aie.