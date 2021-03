Votre Honneur Saison 1: Tout ici pour savoir sur la série.

Le problème qui survient lorsque l’on s’efforce de prendre la décision la plus idéale tout en craignant pour la prospérité de ses proches fait de « Votre Honneur » une prise en main de la marche à suivre qui suscite une réflexion personnelle. L’émission juridique tourne autour d’un juge présumé de la Nouvelle-Orléans, Michael Desiato, dont le petit jeune est lié à un vif dans et hors de l’affaire.

Leurs vies sont bouleversées quand il découvre que l’enfant qui est décédé dans le revers est le jeune as du mauvais comportement Jimmy Baxter, Rocco. Craignant pour leur vie, Michael tente hystériquement de cacher le problème, ce qui a des résultats choquants. Réalisé par Peter Moffat, le spectacle s’appuie sur le plan de match israélien «Kvodo».

L’émission est apparue en décembre 2020 sur Showtime. Il a obtenu des réponses mitigées de la part des intellectuels et a de toute façon du mal à recueillir un plus large public, au cours des records à long terme sur l’organisation des télécommunications. Régulièrement, les fans doivent être inquiets pour comprendre ce que le destin éventuel du cours d’action prend après. Qu’en est-il que nous trouvons!

Date de sortie de la saison 2 de votre honneur

La saison 1 de ‘Your Honneur’ est apparue le 6 décembre 2020 sur Showtime, la saison se terminant le 14 février 2021. La saison principale comprend dix scènes d’une durée de 52 à 63 minutes chacune.

LIRE LA SUITE: – Criminal Minds Saison 15: Le spectacle fictif et toutes les nouvelles que vous devez savoir.

Étant donné que la série est considérée comme un plan d’action confiné, les fans devraient se demander si les dix scènes sont tout ce qu’ils obtiennent. Voici tout ce que nous considérons la saison 2. L’émission n’a pas encore été relancée momentanément de voyage. Néanmoins, le plan de jeu principal israélien a été momentanément rétabli avec dix scènes supplémentaires pour la saison 1 de 12 scènes. Par conséquent, ce spectacle peut fabriquer l’intrigue plus loin.

Peter Moffat a répété que «Votre Honneur» a été créé comme un truc «cinglé». En tout cas, il a en outre renoncé à penser à quelle scène 11 prendrait après, si le spectacle continue. Dans une conversation spécifique avec Assignment X, Moffat a donné ses points de vue sur le destin de l’émission.

Je viens de terminer Votre Honneur, J’AI BESOIN D’UNE SAISON 2 🤯 Bryan Cranston est incroyablement bon.#Votre honneur #BryanCranston pic.twitter.com/MufRAECuXb – Stacey P (@StacersPower) 23 mars 2021

Il a dit: «Et nous pensons que les gens aiment ça, et s’ils l’aiment suffisamment, je suppose qu’il y a une conversation à avoir.» Par conséquent, si le plan est rétabli en 2021, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de « Votre Honneur » soit diffusée tôt ou tard en 2022.

Votre honneur de la saison 2: qui peut y participer?

Michael Desiato (Bryan Cranston) est au point de convergence du scénario. Il est un arbitre respecté et un parent solitaire qui trouvera les moyens essentiels pour obtenir son jeune, Adam (Hunter Doohan). Adam est un lycéen qui a accidentellement massacré un autre mineur dans un revers de route.

L’enfant qui est décédé, Rocco, est la progéniture du sommet tant redouté d’une famille planifiée de mauvais comportement, Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg). Gina (Hope Davis) est la partenaire de vie de Jimmy qui est parfois plus périlleuse que le chef honcho lui-même.

Divers personnages au cours de l’action sont Frannie (Sofia Black-D’Elia), Charlie (Isiah Whitlock Jr.), Lee Delamere (Carmen Ejogo), Fia Baxter (Lilli Kay), Nancy Costello (Amy Landecker) et Little Mo (Keith Machekanyanga).

LIRE LA SUITE: – Goblin Slayer Saison 2: La première saison de la série animée japonaise Dark Fantasy a reçu des critiques positives. Y aura-t-il tout lu ici !!!

Si le spectacle est rétabli pour son segment suivant, nous pouvons voir la plupart des interprètes ressasser leurs différentes parties à proximité de nouveaux visages. Depuis le décès de Kofi Jones, nous ne verrons plus Lamar Johnson, sauf pour les plans de flashback, s’il y a une saison 2.

Intrigue de la saison 2 de votre honneur: de quoi pourrait-il être question?

Il n’y a en fait aucune probabilité que les Desiatos se déplacent au-delà du son de la condition. Compte tenu de tout, Michael a tout fait pour garantir que son enfant a de toute façon soulevé la poussière. Kofi perd la vie pour aucune imperfection de sa part, et Jimmy envisage que Michael est responsable du décès de son enfant.

Le secret d’Adam n’est pas, maintenant assuré puisque Frannie comprend qu’il a tué Rocco dans l’incident, et maintenant Charlie. Après un court laps de temps, Nancy et Lee ont compris que Michael mentait depuis le début et qu’Adam était prudent.

La demande d’Adam à la célébration de la famille Baxter ressemble à se promener dans le sanctuaire d’un lion, surtout lorsque Jimmy semble avoir une odeur du monde réel et négocier avec Michael la façon dont il traitera son enfant.

Alors que Michael se précipite vers le logement où ils se rencontrent, Eugene poursuit Carlo pour justifier le meurtre de son parent Kofi, mais blesse par hasard Adam, qui fuit à mort.

LIRE LA SUITE: – One Punch Man Saison 3: Date de sortie, compte à rebours, distribution, intrigue, et plus encore!

Au cas où nous aurions une saison suivante, nous comprendrons ce qui se passe pour Michael, d’autant plus qu’Adam est abattu. Ce que Michael a fait un effort juste pour empêcher finit malgré tout, et il comprend qu’il est allé trop loin pour ainsi dire qu’il n’aurait jamais dû se promener dans aucun cas.

Il est sûr de dire que le monde de ce Michael ne reviendra à aucun moment. Jimmy et lui partagent désormais le destin fondamental d’un jeune mort. La façon dont leur relation évolue pourrait être quelque chose que la saison suivante explorera.

La saison 2 pourrait également valider que Michael n’est pas l’individu confiant que nous pouvons tous supposer qu’il est proche du début de la série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂