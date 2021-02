Patch Crucial v1.2 de Cyberpunk 2077 retardé sur PS5, PS4

Cyberpunk 2077 ne reviendra pas au PlayStation Store à tout moment, car CD Projekt RED a retardé le prochain patch majeur du titre, en raison de la récente cyber-attaque à laquelle la société a été confrontée. Ecrire sur Twitter – cette fois sans son modèle jaune habituel – le studio polonais a expliqué que le prochain patch majeur du jeu n’arrivera plus en février, comme promis précédemment.

«Notre objectif pour le patch v1.2 va au-delà de n’importe laquelle de nos mises à jour précédentes», indique un communiqué. «Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de la qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que c’est ce que vous obtenez. Dans cet esprit, nous visons maintenant une sortie dans la seconde quinzaine de mars. Ce ne sont pas les nouvelles que nous aimons partager, mais nous voulons nous assurer de lancer cette mise à jour correctement. Restez à l’écoute pour plus d’informations à mesure que le temps approche. Merci pour votre patience et votre soutien continus. »

La version du jeu de rôle de science-fiction est maintenant absente du PS Store depuis plus de deux mois, et il semble qu’elle atteindra trois avant que cette mise à jour ne tombe. De toute évidence, dans les circonstances, il est important qu’il fasse un travail minutieux – et il n’aurait jamais pu prédire une cyber-attaque à l’échelle de ce qu’elle a subi. Pourtant, l’optique n’est pas vraiment exceptionnelle, n’est-ce pas?