Cyberpunk 2077 Patch 1.2 est retardé en raison du piratage de CD Projekt, ne sera publié que plus tard en mars

26 févr.2021 13:13:53 IST

Le Cyberpunk 2077 de CD Projekt a récemment annoncé que la mise à jour du grand correctif de bogue, également connue sous le nom de patch 1.2, ne sera pas disponible avant la deuxième quinzaine de mars. L’entreprise a fait l’annonce sur Twitter. Cela a été suivi après l’annonce antérieure de la société selon laquelle elle était la cible d’une attaque massive de ransomware. La société a déclaré qu’elle avait besoin de plus de temps pour que le correctif soit publié, qui était initialement prévu pour ce mois-ci. Après des problèmes initiaux avec la version PC et la console, CD Projekt a annoncé le 9 février qu’il avait été attaqué par un ransomware.

Alors que nous voulions sincèrement fournir le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans le laps de temps que nous avons détaillé précédemment, la récente cyberattaque sur l’infrastructure informatique du studio et la portée étendue de la mise à jour signifient que cela ne se produira malheureusement pas – nous aurons besoin de plus de temps. 1/3 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

Notre objectif pour la mise à jour 1.2 va au-delà de n’importe laquelle de nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de la qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que c’est ce que vous obtenez. Dans cet esprit, nous visons maintenant une sortie dans la seconde quinzaine de mars. 2/3 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

Ce ne sont pas les nouvelles que nous aimons partager, mais nous voulons nous assurer de lancer cette mise à jour correctement. Restez à l’écoute pour plus d’informations à mesure que le temps approche. Merci pour votre patience et votre soutien continus. 3/3 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

L’attaquant avait affirmé avoir copié le code source interne du CD Projekt qui comprend Cyberpunk 2077, Gwent, Witcher 3 et la version inédite de Witcher 3 qui pourrait être l’édition de nouvelle génération du jeu qui pourrait venir plus tard cette année. L’attaquant a également noté qu’il avait accès à d’autres documents relatifs à l’administration, à la comptabilité, au juridique, aux ressources humaines, aux finances et aux relations avec les investisseurs de l’entreprise qui menaçaient d’être publiés.

La société a déclaré qu’elle ne céderait pas aux demandes ni ne négocierait, sachant que cela pourrait conduire à la divulgation des données compromises.

Le nouveau correctif devrait corriger le bogue principal et gênant qui a été introduit via le correctif de la version 1.1 qui empêche le scénario de progresser lorsque le personnage est censé recevoir un appel de Takemura – mais cela ne se produit jamais.

Moins d’une semaine après la publication des outils de modding, la société a demandé aux utilisateurs de se méfier de l’utilisation de mods provenant de sources inconnues, après avoir découvert une vulnérabilité. On dirait que le correctif ne sera disponible qu’à la fin du mois de mars.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂