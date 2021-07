Le district 10 se rapproche, sera basé sur un sujet d’histoire américaine

Suite à sa récente confirmation que la longue et attendue suite de science-fiction Quartier 10 est maintenant en cours d’écriture, le réalisateur Neill Blomkamp a donné quelques détails sur les raisons pour lesquelles il a maintenant décidé de retourner dans le monde des années 2009 District 9. Selon Blomkamp, ​​c’est une question particulière de l’histoire américaine qui a finalement inspiré le cinéaste à enfin commencer le développement de la suite.

« Ce scénario continue d’être écrit. Il a l’air bien. Il a fallu une décennie pour comprendre, pour trouver une raison de faire ce film plutôt que de simplement faire une suite. Il y avait un sujet dans l’histoire américaine que la seconde j’ai s’est rendu compte que cela correspondait au monde de District 9, c’était une façon géniale de faire une suite. Alors oui, ça continue d’être développé et ça se rapproche beaucoup. «

Bien que Blomkamp n’entre pas dans les détails sur ce qu’est exactement ce sujet, ni s’il s’agit de quelque chose de l’histoire plus récente des États-Unis ou du passé de l’Amérique, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que Quartier 10sera à nouveau une allégorie historique axée sur la politique, tout comme son prédécesseur acclamé par la critique.

Sorti en 2009, cela fait maintenant 12 ans que le réfugié extraterrestre connu sous le nom de Christopher Johnson a promis de revenir dans trois ans à la fin d’une masterclass d’action de science-fiction. District 9. Neill Blomkamp fait irruption sur la scène cinématographique avec le commentaire social de science-fiction, qui utilise des images trouvées sous la forme d’interviews fictives, d’images d’actualités et de vidéos de caméras de surveillance, ainsi que des séquences plus traditionnelles, District 9 commence dans un autre 1982, pendant où un vaisseau spatial extraterrestre géant arrive et survole la ville sud-africaine de Johannesburg. Une population d’extraterrestres insectoïdes malades et mal nourris est découverte vivant dans la misère à l’intérieur du navire, et est ensuite déplacée et confinée dans un camp d’internement, District 9.

Reprenant vingt ans plus tard, le navire projetant toujours une ombre sur la ville, le gouvernement décide de déplacer les extraterrestres dans un autre camp, ce qui fait que l’un des extraterrestres, connu sous le nom de Christopher Johnson, croise le chemin du bureaucrate Wikus van der Merwe, qui est sur le point de se retrouver la cible d’une chasse à l’homme à l’échelle nationale. Écrit par Blomkamp et Terri Tatchell et produit par Peter Jackson et Carolynne Cunningham, District 9 met en vedette Sharlto Copley, David James et Jason Cope dans le rôle de Christopher Johnson.

Le public a été oh si longtemps pour Quartier 10 à annoncer, avec Blomkamp confirmant sur les réseaux sociaux plus tôt cette année qu’il travaille actuellement sur le script. « Le scénario de District 10 est également écrit par @sharlto @territatchell et moi. Ça arrive… », a révélé le réalisateur à la joie des fans de science-fiction du monde entier.

Ainsi, alors que nous spéculons sur la question (sans doute controversée) de l’histoire de l’Amérique, Blomkamp a décidé les meilleures pistes pour Quartier 10, le réalisateur revient d’abord sur les écrans avec le film d’horreur surnaturel, Démoniaque. Tourné en Colombie-Britannique, au Canada, pendant la situation mondiale actuelle, le film suit une jeune femme qui libère involontairement des démons terrifiants lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’un fossé vieux de plusieurs décennies entre mère et fille sont impitoyablement révélées. Démoniaque devrait sortir en salles le 20 août 2021, et en vidéo à la demande une semaine plus tard le 27 août 2021. Cela nous arrive IGN.

