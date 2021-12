Le directeur commercial de la famille Kardashian et Nicki Minaj retrouvés assassinés

Le médecin légiste pense que la femme de 55 ans et mère de cinq enfants est décédée des suites d’un traumatisme violent à la tête et au cou ainsi que d’un étranglement.

Todd Bozick et Lester Knispel de Boulevard Management ont déclaré à Variety: « Nous sommes attristés et navrés par la perte de notre collègue, Angie Kukawski. »

« Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. Nos plus sincères condoléances vont à toute la famille et aux amis d’Angie. »