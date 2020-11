Lauren London se fait tatouer la note d’amour de Nipsey Hussle

Elle a déjà un portrait réaliste du regretté rappeur.

Dans quelques mois, ce sera le deuxième anniversaire depuis que Nipsey Hussle a été tué par balle devant son magasin de vêtements Marathon à Los Angeles. Le rappeur et activiste communautaire de 33 ans connaissait une ascension fulgurante dans l’industrie car il avait non seulement la réputation d’être une force positive dans le rap game, mais aussi un leader parmi ses pairs et pour les générations à venir. L’affaire contre le suspect de la fusillade Eric Holder prend de l’ampleur alors que le procès en cours du meurtre présumé se profile, mais alors que les procureurs demandent justice pour Nipsey, sa partenaire de longue date et mère de son enfant, Lauren London, ajoute un peu d’art corporel pour commémorer l’amour de sa vie. Après le meurtre de Nipsey, Lauren London a eu un portrait réaliste de Nipsey sur son avant-bras. Lorsqu’elle a partagé une image de l’encre sur Instagram l’année dernière, elle a ajouté la légende: “Le vrai amour ne meurt jamais. Quand vous me voyez, vous le verrez toujours #LoveYouHussle #TMC.” L’actrice a suivi cet hommage avec un autre, cette fois en copiant une note d’amour simple mais douce qu’il lui aurait écrite. “2 Lauren, Toi mon coeur. Je t’aime plus !!! -Ermias,” lit le tatouage. J’adore vivre le quartier Nip. Découvrez le tatouage ci-dessous.