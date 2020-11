BTS révèle quels membres partagent le même sens de l’humour

Chaque BTS Le député est drôle à sa manière, mais lequel d’entre eux partage le même sens de l’humour?

BTS a répondu à cette question et plus encore dans un nouveau Entretien de 7 secondes vidéo sur leur album, ÊTRE.

Jimin nommé Jin comme son partenaire dans la comédie. «Jin-hyung», il a répondu. «Le simple fait de regarder son visage est amusant. Le regarder est tellement amusant.

Jin a-t-il aussi choisi Jimin? Nan!

Ces jours-ci, Jin sent que Jungkook et RM sont les membres qui correspondent le mieux à son sens de l’humour.

Je dirais que ces jours-ci, Jungkook et RM partagent le même sens de l’humour avec moi. Comme, on trouve ça drôle même quand on se regarde.

– Jin