Mads Mikkelsen jouera Gellert Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Il y a quelques semaines, il a été révélé que Johnny Depp serait démissionner en tant que sorcier noir maléfique Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques série, après Warner Bros. lui a demandé de démissionner.

Peu de temps après, cependant, il a été annoncé que l’acteur danois Mads Mikkelsen était en pourparlers pour remplacer Depp. Aujourd’hui, c’est confirmé. Mads Mikkelsen est votre nouveau Gellert Grindelwald pour Bêtes fantastiques 3.

Pardonnez le jeu de mots, mais je pense que cette nouvelle fantastique. Mon collègue Becky a dit précédemment, lorsqu’il était en pourparlers, qu’il serait un bon remplaçant. Je ne pourrais pas être plus d’accord.

Mads Mikkelsen est un acteur incroyable qui a brillé dans des films comme Casino Royale, Rogue One, Arctique, La chasse, À la porte de l’éternité, etc. Plus récemment, sa filmographie a transcendé le grand écran avec une performance stellaire dans Hideo Kojimale jeu hallucinant de Death Stranding. Maintenant, Mads Mikkelsen ajoutera Fantastic Beasts 3 à sa liste impressionnante.

Bêtes fantastiques 3 est prêt à sortir le 15 juillet 2022.