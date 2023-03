Y aura-t-il une suite au film Free Guy ? Ceci dit Ryan Reynolds

L’acteur Ryan Reynolds a récemment parlé d’une possible suite à »Gars libre », film où il joue. Bien que beaucoup voudront peut-être voir une suite, l’acteur n’est pas d’accord avec l’idée que chaque film a besoin d’un suivi.

« Parfois, c’est bien de faire un film et de le faire botter le cul, puis tout le monde rentre à la maison », a déclaré Reynolds. « Le premier film valide le premier et ensuite vous pouvez en rester là. Donc je ne sais pas, nous en parlons encore. »

En mars 2022, le président de 20th Century Studios, Steve Ashbella confirmé qu’un script pour la suite potentielle était en préparation, bien que la production de » Free Guy 2 » n’ait pas encore reçu le feu vert.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot pour savoir si les téléspectateurs pourront voir une suite à « Free Guy », Ateliers du 20ème siècle a l’intention d’étendre la franchise de comédie d’action. « Nous avons plus de films ‘Avatar’ à venir, nous avons plus de films ‘Free Guy’ à venir. Nous allons être très occupés », a déclaré Asbell.

Peu de temps après la sortie en salles de » Free Guy » en août 2021, Reynolds a déclaré que Disney il voulait au moins une suite, et ce réalisateur Shawn Levy avait déjà commencé à parler au studio à ce sujet.

» Free Guy » met en vedette Reynolds dans le rôle de Guy, un caissier de banque et un personnage non jouable (PNJ) dans » Free City », le MMORPG créé par le développeur Soonami Studios. Guy et un développeur de logiciels nommé Millie (Jodie Comer) trouvent la preuve que Soonami a volé le code source de leur jeu »Life Itself » pour créer Free City, et doit arrêter la sortie de Free City 2 pour empêcher la suppression de tous les PNJ du jeu.

Alors qu’il reste à voir si nous reverrons Ryan Reynolds dans un autre épisode de »Free Guy », il est en préparation pour »Deadpool 3 », un film qui le ramènera comme l’anti-héros titulaire, où nous peut également voir à Hugh Jackman revenez en tant que Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel.

»Free Guy » est disponible sur la plateforme de Étoile+. »Deadpool 3 » sortira en salles le 8 novembre 2024.