La série de moins de 3 heures sur un événement réel qui fait fureur actuellement sur Netflix

Ces derniers jours, Netflix a publié une série documentaire qui fait parler les internautes, car elle se concentre sur une affaire survenue il y a un peu plus de 20 ans.

©NetflixLa série de moins de 3 heures sur un événement réel qui fait fureur actuellement sur Netflix.

le service de streaming Netflix a commencé un nouveau mois, espérant changer sa situation d’entreprise qui est dans la pire phase depuis sa création en communiquant une forte baisse des abonnés à travers le monde. Cependant, en parallèle, ses nouvelles séries et films lancés sur son vaste catalogue ne sont rien de plus que des succès en vues, comme cela s’est récemment produit avec un contenu qui dépeint un cas réel.

La plateforme a connu de grands phénomènes d’audience ces dernières années et en 2022 ils ont rappelé un succès tel que choses étranges, bien que peu atteignent son niveau de popularité. Au-delà de cela, les programmes non fictifs parviennent également à captiver les téléspectateurs en se concentrant sur un fait qui a généré de grandes répercussions à l’époque. Actuellement, un exemple clair est Buste total : Woodstock 99.

Selon la dernière mise à jour de FlixPatrol, cette série documentaire réalisée par Jamie Crawford qui a été créée le 3 août fait partie du Top 10 des Netflix les plus regardés dans le monde en ce moment. De plus, le récent rapport officiel sur le streaming indique que au cours de ses quatre premiers jours, il a totalisé 20 280 000 millions d’heures regardées.

Cette production se concentre sur Woodstock 99, un événement désigné comme un acte en hommage à la paix, à l’amour et à la bonne musique. Cependant, le festival tourna au scandale, avec des incendies, des émeutes et des destructions par le public lorsqu’il constata les terribles conditions du lieu. Grâce à des enregistrements inédits de ces événements et des participants, tous présents, cette docu-série va dans les coulisses pour exposer les ego, la cupidité et la musique qui ont alimenté le chaos pendant trois jours.

La série documentaire est composée de trois épisodes, qui ont des durées différentes : 45 minutes, 46 minutes et 51 minutes. Dans Buste total : Woodstock 99 Des témoignages seront entendus d’Ananda Lewis, Heather, Colin Speir, John Scher, Sara, David Blaustein, Pilar Law, Michael Lang, Lee Rosenblatt et Scott Vincent, entre autres. La docu-série est disponible dès maintenant sur Netflix.

