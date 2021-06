« Elite: Short stories »: ce qui s’est passé dans le chapitre Carla et Samuel

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La quatrième et dernière nouvelle de « Élite”A comme protagonistes Carla (Ester Exposito) et Samuel (Itzan Escamilla). Après les événements de la troisième saison de la série Netflix, ‘La Marquesita’ décide de prendre un avion pour Londres pour commencer une nouvelle vie, mais la bourse à Las Encinas essaie de la convaincre de rester.

Lorsque l’aéroport ne lui permet pas d’entrer dans la salle d’embarquement, Samu achète un billet pour Lisbonne pour rattraper sa bien-aimée. Malgré le geste de ses paroles émouvantes, Carla Il le rejette et lui demande de partir, mais regrette peu après sa décision.

Un retard de sept heures sur le vol vers Londres leur permet de se dire au revoir correctement. Tout d’abord, ils s’aventurent dans un jeu-questionnaire audacieux qui se termine par une conversation plutôt sérieuse. Puis ils se laissent emporter par la passion et Carla décide de rester plus longtemps.

Samu a convaincu Carla de rester en Espagne (Photo: Netflix)

LES ADIEU DE CARLA ET SAMUEL

Une semaine après la réunion à l’aéroport, Carla et Samuel ont une violente dispute qui génère de nombreux messages vocaux, et Samuel et Carla essaient de décider quoi faire.

Carla offre une aide financière, mais Samuel il préfère continuer à travailler comme serveur. Lorsque ‘La Marquesita’ apparaît au restaurant et essaie de le convaincre d’accepter son soutien, le jeune frère de Nano se met en colère et lui dit des choses très blessantes.

En rentrant chez lui, Samu remarque que Carla n’est pas là et ses affaires non plus, alors elle pense au pire. Convaincu qu’elle l’a quitté, il lui envoie des messages vocaux le réprimandant pour ses actions, puis acceptant que leur relation ne fonctionnera pas et enfin s’excusant de l’avoir recherchée à l’aéroport.

À ce moment-là, Carla franchit la porte avec de la nourriture et explique qu’elle est allée chez ses parents pour déposer quelques affaires. Gêné par ses doutes, Samu supprime les messages avant que la jeune femme ne puisse les entendre.

Cependant, cette même nuit, alors que Samu dort, Carla se rend compte que cette relation ne fonctionnera pas, alors elle prend ses affaires, laisse un message vocal et s’en va. Ainsi se termine la quatrième nouvelle de « Élite”.