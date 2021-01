L’acteur de ‘Blue Bloods’ Will Hochman est-il marié?

le Sang bleu la famille s’est agrandie. Un petit-fils inattendu est venu à la table du dîner des Reagan. Joe Hill, joué par Will Hochman, est le fils de Joe Reagan. Le regretté Joe Reagan était le fils aîné du commissaire de police du NYPD, Frank Reagan (Tom Selleck). L’histoire révèle que Joe Reagan, qui était également un policier du NYPD, a été tué avant le début de la série il y a dix ans.

Les Reagans ne savaient rien du détective Joe Hill. De même, Sang bleu’ les fans en savent peu sur Hochman, l’acteur qui le représente. D’où vient cet acteur et est-il marié? Voici ce que nous savons.

Les ‘Blue Bloods’ Joe Hill

Au moment de la mort de Joe Reagan, sa petite amie, Paula Hill (Bonnie Sommerville), était enceinte. La famille Reagan ne le savait pas et elle a décidé de ne pas leur dire. Elle voulait mettre son bébé à l’abri de l’entreprise familiale Reagan de devenir policier.

Pour passionné Sang bleu fans, cela peut être un peu déroutant car dans la saison 7, nous avons rencontré Angela Ferraro (Lucy Owen). Ferraro était également une ancienne petite amie de Joe Reagan qui est venue au bureau de Frank pour annoncer qu’elle allait se marier avec un autre policier. Elle voulait que Frank et le reste de la famille Reagan assistent à son mariage, selon Fandom. Certains fans ont supposé qu’elle était la petite amie de Joe Reagan au moment de sa mort. Apparemment non,

À la fin de la saison 10, et avant la nouvelle saison, nous rencontrons Paula Hill, qui demande à Frank de transférer son fils, son petit-fils, à un poste moins dangereux, selon Parade. Frank dit qu’il ne peut pas faire cela, car tout poste au sein du NYPD peut être dangereux.

Entre Will Hochman

En tant que Joe Hill, Hochman entre dans la série en tant que petit-fils le plus âgé de Frank Reagan. Hochman, 28 ans, n’est pas apparu beaucoup à la télévision. Incarnant le sergent Jacob Kalb en 2019 dans le drame de CBS, Le code avait été sa seule apparition de crédit avant Sang bleu, selon Country Living. Pour ceux qui ont vu le film récent Laisse le partir, ils reconnaîtront Hochman comme Tucker.

Ce sont peut-être les fans de Broadway qui connaissent le mieux Hochman. Il a joué Christopher face à Mary-Louise Parker, qui a dépeint son professeur, dans Le son à l’intérieur, selon Broadway. Il est apparu plus tard dans Transpiration au Mark Taper Forum de Los Angeles et à Cercle des poètes disparus avec la Classic Stage Company à New York.

Hochman est-il marié?

Bien qu’il ferait certainement une belle prise, Hochman n’est pas marié et on ne sait pas s’il sort actuellement avec quelqu’un. Ayant obtenu son diplôme en économie, il a également suivi des cours d’arts théâtraux. «En tant qu’enfant, je serais allongé dans mon lit la nuit et m’imaginerais faire les spectacles de talents au collège ou comme auditionner pour les pièces de théâtre et je ne l’ai jamais fait», a-t-il déclaré dans une interview. «J’avais trop peur. Il a fallu attendre l’université pour trouver le courage d’entrer dans le bâtiment du théâtre et suivre un cours de théâtre.

Il est devenu accro et en voulait plus. En tant que junior, il a essayé de convaincre le directeur du département de théâtre de le laisser prendre une deuxième majeure. Elle lui a dit qu’il n’avait pas assez de temps pour terminer les deux. Il a suivi autant de cours de théâtre que possible tout en poursuivant sa majeure en économie.

Selon Super Stars Bio, Hochman a déjà amassé une valeur nette d’environ 1 million de dollars. Il est jeté comme un acteur récurrent dans Sang bleu, bien que cela puisse avancer pour devenir un membre régulier de la distribution à tout moment.

Plus récemment, Joe Hill a fait équipe avec le sergent Jamie Reagan (Will Estes) pour retrouver Danny (Donnie Wahlberg) et sa partenaire, Maria Baez (Marisa Ramirez) après leur disparition à la recherche d’un tueur. Il est également venu à la table du dîner Reagan pour la première fois, invité par Sean (Andrew Terraciano), le fils de Danny, qui a appris l’existence de son nouveau cousin tout en effectuant une mission d’ascendance pour l’école.