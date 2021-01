« The Good Doctor »: l’accident d’Audrey Lim, selon Christina Chang

Le sixième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur»A montré que bien que la pandémie de coronavirus soit laissée pour compte, les protagonistes continuent de faire face aux conséquences, par exemple le Dr Audrey Lim s’est retrouvé avec un trouble de stress post-traumatique qu’elle ne sait toujours pas gérer.

Lim a commencé par maltraiter Jordan pour avoir laissé ses croyances personnelles interférer avec une procédure d’avortement et Shaun pour avoir refusé de superviser les détenus après l’erreur fatale d’Asher. Et ce n’est que lorsqu’elle s’est occupée de Ben, un vétéran de la guerre en Irak souffrant de stress post-traumatique, qu’Audrey a réalisé son propre TSPT.

Ce chapitre de « Le bon docteurCela se termine par un accident de voiture chez Lim et même si elle est indemne, elle commence à entendre les voix des patients qu’elle a perdus. Dans une interview avec TVLine l’actrice Christina Chang a parlé des moments difficiles de son personnage dans le drame médical de abc.

«Il y a un premier choc car il n’a jamais eu d’accident. Je ne pense même pas qu’il ressent quelque chose de physique quand il se lève du sol. Elle pense: «Ok, il y a clairement un problème ici», explique l’interprète de 49 ans.

«Le son qui se fait entendre est ce qu’elle entend enfin. C’est la ligne plate de l’ECG, alors vous commencez à entendre toutes ces voix. Toutes ces choses commencent à faire plus de bruit dans votre tête. De toute évidence, c’est un signe de ce qui vous dérange. C’est le réveil de Lim », a-t-il ajouté.

À propos du parallélisme avec Ben, elle a déclaré: «Je pense que ce serait trop douloureux s’il se tenait juste là et disait: ‘Attendez une seconde, j’ai aussi le SSPT.’ Ce type est parti en guerre et a vu la mort d’une manière complètement différente, d’une manière très violente. Quand Lim regarde ça, je ne pense pas qu’il fasse le lien. Elle pense: «Je suis médecin. Je suis censé voir la maladie, je suis censé voir la mort et je suis censé voir les gens aller mieux. Tout cela fait partie de la description de poste, ce n’est donc pas le problème. Il se passe quelque chose ici et quelque chose ne va pas, mais je ne suis certainement pas comme ce type. «