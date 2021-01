« Equinox » aura la saison 2 sur Netflix?

« Équinoxe»Est une série de suspense nordique qui a été créée sur Netflix le 30 décembre 2020. L’histoire suit une femme qui est hantée par diverses visions, menaçant différentes réalités que les fans ont aimées. Il y a un mystère fascinant, de nombreux rebondissements et, bien sûr, des complexités morales.

En fait, il y a même des événements surnaturels avec des vibrations familières qui rappellent « Foncé». La première saison de « Équinoxe« A été bien accueilli par les fans, donc plus d’un se demande maintenant s’il y aura une deuxième saison de l’émission ou si Netflix décidera de l’annuler.

Une série danoise suit l’animateur de radio Astrid, dont la sœur a disparu en 1999 avec d’autres 20 étudiants. Les disparitions d’étudiants ont déclenché de nombreuses théories du complot, il est donc possible qu’une Deuxième Saison être en mesure d’explorer certaines des autres croyances que la série n’a pas résolues.

Maintenant, « Équinoxe« A quelques éléments qui n’ont pas été complètement explorés qui pourraient faire partie d’une deuxième saison, bien que la société de diffusion décidez de le conserver en série limitée de six épisodes. C’est ce qu’il dit Express sur un possible partie 2.

Y aura-t-il une deuxième saison de «Equinox»?

Astrid dirige un podcast radio (Photo: Netflix)

Saison 1 de « Équinoxe« Première le 30 décembre 2020 dans Netflix, avec un total de six épisodes. La fin répond à de nombreuses questions importantes, et pourtant il y en a plusieurs autres qui doivent être fermées, mais les trous persistants dans l’intrigue vous laissent vouloir quelque chose de plus.

Ce que l’on sait, c’est que « ÉquinoxeIl n’a pas été créé pour être une série solo. Il y a plus d’histoires à raconter et plus de détails à révéler. Par conséquent, si la réponse du public à la première saison répond aux attentes de Netflix, la série sera renouvelée. Si cela se produit, nous pouvons nous attendre à ce que saison 2 de « ÉquinoxePremière au début 2022.

Astrid ne sait pas ce qui est arrivé à sa sœur il y a 20 ans (Photo: Netflix)

La pandémie de coronavirus a frappé le industrie du divertissement, en particulier aux productions de cinéma et télévision. Cependant, ces derniers mois, les entreprises ont repris leurs activités et, considérant que Netflix est à l’origine de la production de ce programme, le renouvellement de la partie 2 il entrerait en production dès que possible.

En ce qui concerne l’intrigue, les fans savent que dans 1999, la Astrid La fillette de neuf ans reçoit des nouvelles extrêmement choquantes: toute une classe d’élèves, dont sa sœur, disparaît sans explication. Traumatisé par l’incident, Astrid est toujours criblé de visions horribles.

Astrid a des visions étranges (Photo: Netflix)

Pour 2020, vous pouvez passer à autre chose, mais ensuite vous recevez un appel de l’un des trois survivants de 1999, qui lui parle à travers son émission de radio. Cela fait Astrid Enquêter sur le mystère derrière la disparition de toutes ces personnes et comment il était possible que rien n’ait été connu à leur sujet depuis plus de 20 ans.

La fin de Première saison conduit à Astrid pour trouver des réponses concluantes, qui impliquent également sa mère. Bien que la fin soit pour la plupart définitive, il y a quelques histoires non résolues. Quelles sont les origines de certains des personnages? Que se passera-t-il avec X maintenant? Nous espérons que le saison 2 donnez quelques réponses à toutes ces questions.