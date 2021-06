« The Conjuring 3 » présente une nouvelle direction à la saga (Review)

Vera Farmiga et Patrick Wilson reviennent pour la quatrième fois à leurs rôles respectifs de Lorraine et Ed Warren dans « The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It », un film qui présente une nouvelle formule pour l’une des franchises d’horreur les plus rentables du décennie, tout en présentant des éléments inspirés du cas réel d’Arne Cheyenne Johnson, la première personne à avoir utilisé la « possession démoniaque » comme légitime défense devant un tribunal américain.

S’éloignant complètement de l’histoire classique des maisons hantées (celle qui avait déjà été utilisée dans les deux volets précédents), le cinéaste Michael Chaves revient en tant que réalisateur après avoir réalisé « La Malédiction de La Llorona », avec un scénario dans lequel il se présente au mariage Warren dans un tout nouveau cadre narratif.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cruella »: Réimagination exceptionnelle d’un personnage classique (Revue)

Le film commence avec le cas de David Glatzel (joué par Julian Hillliard), un garçon de huit ans que les Warren (Farmiga et Wilson) ont aidé dans son exorcisme en 1981 (le film offre au spectateur quelques enregistrements audio de la vraie Cas). Arne Johnson (Rueari O’Connor), petit ami de la sœur de David Debbie (Sarah Catherine Hook) en pleine révolte propose au démon de s’éloigner du petit garçon et de l’emmener à sa place, une demande qui semble être acceptée.

Johnson sera plus tard arrêté pour le meurtre de son propriétaire, qu’il a poignardé 22 fois dans le ventre (le cas réel qui a inspiré la cassette), ce qui a conduit le couple Warren à se saisir de l’affaire, malgré les récents problèmes cardiaques d’Ed. développer une étrange connexion avec la personne responsable de ces sinistres événements paranormaux.

Après la première du premier volet de « The Conjuring » en 2013, la saga a réussi à s’étendre grâce à de multiples spin-offs, qui bien qu’ils ne soient pas tous mauvais, n’ont pas l’élément le plus fort que ces bandes ont présenté : Le même Garenne. L’alchimie entre Patrick Wilson et Vera Farmiga est si forte qu’elle permet au spectateur de s’inquiéter du sort de ces personnages, même si ce qui est présenté s’avère être plus de la fiction que de la réalité (rappelez-vous qu’Ed et Lorraine ont existé dans la vraie vie).

Ce n’est pas seulement parce que leur présence auprès des chercheurs est d’un grand poids. Chacune des apparitions des Warrens sur grand écran révèle quelques aperçus de leur relation de couple, qui se concentre fortement sur l’amour et le respect mutuels qu’ils ont l’un pour l’autre, quelque chose d’inhabituel dans le cinéma d’horreur moderne.

Michael Chaves, bien qu’étant un réalisateur avec une courte carrière (juste son deuxième long métrage) a montré une sensibilité particulière à ce type d’histoires et l’absence de James Wan dans le fauteuil du réalisateur est compensée par une volonté d’explorer ces personnages au-delà du décor d’une « maison hantée », embarquant les Warrens dans une enquête approfondie sur le terrain dans laquelle ils cherchent à révéler le décret derrière ces horribles cas de possession démoniaque.

Cependant, cette enquête conduit le film à perdre de vue ce qu’il promet initialement à son public. Du titre « The Devil Made Me Do It » à ses propres teasers, le film semble promettre qu’il se concentrera sur l’affaire Johnson. Habría sido interesante ver a los Warren en una trama similar a lo que pasó con “The Exorcism of Emily Rose” de Scott Derrickson, presentando ante la corte evidencias de que apoyen la defensa de un hombre en la vida real estuvo a punto de ser condenado à mort.

« The Conjuring 3 », malgré les divagations sur cette approche, présente des moments de tension très efficace dans lesquels il est montré que Chaves est capable de terrifier le public, bien qu’il tombe dans le cliché répété de l’horreur moderne en le faisant à travers « Jump scares », qui sont efficaces mais prévisibles.

L’un de ses éléments les moins exploités (avec Arne Johnson) et qu’il aurait été intéressant de voir développé plus en profondeur est Eugene Boundurant, qui incarne la présence mystérieuse qui hante les Warrens lors de leur enquête et qui s’avère être leur adversaire à le point culminant de la bande, qui semble également quelque peu incompatible avec le reste de la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Army of the Dead »: Zack Snyder sans chaînes (Revue)

« The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It » n’est peut-être pas le meilleur de la trilogie, mais il fait partie des meilleurs de la franchise. Il peut être considéré comme la première tentative de retirer la saga de ses archétypes narratifs communs et de présenter des scénarios plus variés dans ses versements ultérieurs. Malgré ses erreurs, le film est facilement apprécié par le spectateur moins exigeant.