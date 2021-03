Moby partage une nouvelle version fascinante de «Porcelain»

Compositeur de musique électronique américain Salle Richard Melville, connu internationalement sous le surnom de Moby, a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel album contenant de nouvelles versions de certains de leurs plus grands succès.

Sous le titre de « Reprise», L’album mettra en vedette l’artiste travaillant en collaboration avec le ‘Budapest Art Orchestra’, avec un certain nombre d’artistes invités, y compris Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Gregory Porter Oui Skylar Grey.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le fondateur de Fleetwood Mac espère faire des retrouvailles avec un big band

Comme un échantillon de ce que ses fans pourraient attendre de ce matériel, Moby a sorti une version renouvelée de l’une de ses chansons les plus connues: «Porcelain», appartenant à son cinquième album studio «Play», sorti en 1999 et présentant leur première publicité majeure succès, ce remake présente le travail vocal de Jim James du groupe My Morning Jacket.

«Désolé si cela semble trop évident, mais pour moi, le but principal de la musique est de communiquer des émotions. Partagez certains aspects de la condition humaine avec tout ce qui est écouté », a déclaré l’artiste dans un communiqué.

J’aspire à la simplicité et à la vulnérabilité que l’on peut obtenir de la musique acoustique ou classique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gorillaz fête les 20 ans de son premier album légendaire

« Reprise » comprendra également des reprises remaniées de chansons comme « Go », « Extreme Ways », « Natural Blues » et « Why Does My Heart Feel So Bad ». Son lancement devrait avoir lieu le 28 mai, accompagné du documentaire intitulé «MOBY DOC».

Ce documentaire a été réalisé par Rob Bralver, racontant la vie et l’œuvre de l’artiste au cours de ses 30 ans de carrière. Il mettra en vedette des interviews de grandes figures du divertissement comme David Bowie ou le cinéaste David Lynch, mélangeant des séquences originales avec divers documents d’archives.