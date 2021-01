Yaya revendique hardiment Yo Gotti après que Hater ait soulevé son obsession d’Angela Simmons

Gotti a été verrouillé.

L’amour de Yo Gotti pour Angela Simmons n’est en aucun cas un secret. Le rappeur tire son coup depuis un certain temps maintenant, dans l’espoir de faire lentement échouer sa résolution. Cependant, Gotti lui trouva une autre reine avec laquelle s’installer. Il a commencé à sortir avec Yaya, qui était célèbre avec Floyd Mayweather et Gervonta Davis avant lui. La relation a suscité une attention indésirable au début, bien que (comme pour la plupart des choses) les gens se soient réchauffés à l’idée avec le temps. Personne n’a oublié l’amour de Gotti pour Simmons, mais une personne sur les réseaux sociaux a décidé d’évoquer la situation au mauvais endroit. Yaya a posté une photo d’elle-même et de Gotti, toujours aussi royale. « Bonne année 2020. J’attends avec impatience cette année et bien d’autres avec vous », a écrit Yaya sur le post. « Je pensais qu’il avait le béguin pour Angela », a écrit un haineux au hasard sur la photo. Yaya a eu le temps de répondre, car elle a répondu avec « PAS NO MOE !!! » C’était une bonne saison des fêtes pour Yo Gotti, qui s’est acheté une nouvelle Rolls Royce les vacances. En plus de perdre 40 livres et de laisser tomber de la nouvelle musique, il semble que Gotti passe globalement une bonne année au milieu de la folie.