La patronne pense qu’elle avait droit à un surclassement de première classe parce qu’elle occupe un poste plus élevé dans l’entreprise

Une femme s’est retrouvée en désaccord avec son employeur au sujet d’un billet d’avion en première classe lors d’un voyage de travail.

S’adressant au trou r / AmITheA de Reddit, l’employée confuse a demandé aux personnes du sous-reddit si elle aurait dû gérer le conflit différemment.

Une femme n’a rien demandé d’extraordinaire lorsqu’elle est rentrée chez elle avec son « patron » après une conférence à laquelle elles avaient toutes les deux assisté. Elle a été choquée quand la dame l’a appelée pour son ingéniosité.

Son patron pensait qu’elle avait droit au surclassement de première classe de son employé.

La grande voyageuse a déclaré qu’elle avait été réservée sur le même vol que son responsable pour le voyage de retour. Les deux, cependant, n’étaient pas assis ensemble.

Parce qu’il était courant pour elle d’utiliser la carte de crédit de sa compagnie aérienne lorsqu’elle voyageait, elle avait accumulé suffisamment de points pour obtenir un surclassement gratuit en première classe et a décidé d’en profiter. Son patron est resté au siège assigné que l’entreprise avait payé. Le Redditor n’y a pas réfléchi à deux fois puisqu’ils n’allaient jamais être assis ensemble même si elle restait en entraîneur.

À sa grande surprise, après que tout le monde est descendu de l’avion et s’est arrêté à la récupération des bagages, son responsable a pris le temps de la confronter au sujet du changement de siège. La femme l’a accostée et a affirmé qu’elle avait fait preuve d’un « manque de respect pour le protocole » en passant à un siège de première classe, laissant l’employée stupéfaite et confuse.

Pour aggraver les choses, le supérieur du Redditor a suggéré que parce que l’entreprise avait payé la facture des billets et qu’elle était plus haut dans la hiérarchie de l’entreprise, la mise à niveau aurait dû lui être offerte.

La femme pense que son patron est loin de la base. Elle a qualifié de « folle » l’attente de son manager d’utiliser un bonus de voyage obtenu via la carte de crédit personnelle de quelqu’un d’autre.

Néanmoins, elle s’est tournée vers ses collègues Redditors pour savoir si elle se trompait.

Le premier commentateur a posté, « NTA (pas le trou du cul). Si tu veux [make sure] à l’avenir, vous pouvez toujours envoyer un e-mail aux RH et demander : « X s’est produit pendant ce voyage et le responsable Y m’a dit que j’aurais dû faire Z. Pouvez-vous m’indiquer où je peux revoir les protocoles, afin que je sache comment aller de l’avant ? »

L’employée a admis qu’elle aimait l’idée pleine de tact d’éviter d’en parler à son patron. Elle a affirmé que la femme avait des antécédents de représailles contre des personnes qui avaient déposé des plaintes à son sujet auprès des ressources humaines dans le passé.

Une femme a contesté le compagnon de voyage involontaire de la femme. Elle a ajouté: « Drapeau rouge venant d’un drapeau rouge. Le patron ne peut pas essayer de tirer un tel rang pour commencer et certainement pas quand ce sont vos dépenses personnelles qui vous ont permis d’obtenir la mise à niveau. De plus, s’ils aiment exercer des représailles contre les plaintes, ils devraient être renvoyés sur-le-champ dès que la preuve est présentée ».

Non seulement la militarisation de votre position sur le lieu de travail est un drapeau rouge, mais elle s’est également avérée préjudiciable. Cela empêche les employés de présenter de nouvelles idées et limite les conversations saines. Cela, associé aux représailles présumées, est une recette pour une culture d’entreprise toxique et une tonne de chiffre d’affaires.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.