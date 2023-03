The Mandalorian : Pourquoi les Mandaloriens ne peuvent pas enlever leur casque

Disney+

C’est la raison pour laquelle les Mandaloriens ne peuvent pas retirer leur casque.

©IMDBLa troisième saison de The Mandalorian est désormais disponible sur Disney+

La troisième saison de The Mandalorian a déjà été diffusée sur Disney + et ce nouvel opus se concentre davantage sur Din Djarin, le personnage joué par Pedro Pascalpour cela, On vous explique pourquoi les Mandaloriens ne peuvent pas enlever leurs casques.

La réponse courte est que Les Mandaloriens ne peuvent pas retirer leur casque car cela va à l’encontre du code d’éthique de « The Way » auquel se conforment diverses communautésentre elles Les enfants de la gardeauquel appartient Din Djarin, le personnage de Disney+.

+ Pourquoi les Mandaloriens ne peuvent-ils pas enlever leur casque ?

The Way ou El Camino est un code d’éthique suivi par Los Hijos de la Guardia, qui prêtent serment à ce code. Selon Los Hijos de la Guardia, en suivant ces règles, ils protègent leur communauté et respectent les principes de leurs croyances religieuses..

Autrement dit, c’est une façon de protéger ceux qui affirment leur croyance. En outre, ce groupe de Mandaloriens considère ceux qui ne suivent pas la Voie comme « faux » et l’une des règles du code est justement de ne retirer le casque sous aucun prétexte.

+ Les Mandaloriens peuvent-ils retirer leur casque ?

La seule exception qui se pose pour retirer l’étui est de manger et de boiretant que votre identité reste cachée au reste du monde. Le but de cacher le visage et d’avoir le même type d’armure est de faire disparaître l’individu, créant une identité de groupe. et rendant difficile la distinction entre un Mandalorien et un autre. La troisième saison de The Mandalorian est désormais disponible sur Disney+.

