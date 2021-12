Une femme révèle des résultats hilarants après avoir partagé son lit avec un cochon d’Inde

La maquilleuse permanente dit qu’elle s’est levée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et s’est aperçue dans le miroir.

Initialement, cette horreur s’est transformée en peur que son animal de compagnie bien-aimé ait avalé des touffes de sa frange et puisse être malade.

Mais Gara a déclaré qu’elle avait ressenti un certain soulagement lorsqu’elle a découvert un tas de ses mèches mâchées à côté d’une Dixie à l’air coupable – plaisanter la créature nue était jalouse de ses mèches fluides.

Partageant ce qui s’était passé avec le monde, elle a posté un clip sur la plate-forme de partage de vidéos à côté de la légende: « Alors parfois, quand je suis ivre, j’aime sortir mon cobaye nu et dormir avec elle par terre lol je sais que c’est fou .

« Donc, le jour de Thanksgiving, je me réveille pour faire pipi et je m’entrevois dans le miroir. [sic] MANGE MES BANGS OFF. Elle n’a même pas mangé les cheveux, elle les a juste grignotés. » Oups.