Kylie Jenner n’est plus : c’est la célébrité la mieux payée d’Instagram

La réseaux sociaux ils changent de jour en jour, permettant aux utilisateurs du monde entier de générer leur contenu dans différents formats. Cependant, quelque chose n’a pas du tout changé ces dernières années : Instagram est la plate-forme par excellence permettant aux célébrités de faire la publicité de produits de mode. En ce sens, des mannequins, des athlètes et des acteurs se sont attachés à attirer l’attention des marques les plus prestigieuses, capables de payer des sommes inhabituelles pour des affichages.

Depuis quelque temps déjà, le propriétaire incontesté de ce réseau social est Kylie Jennerle mannequin de 25 ans qui est devenu célèbre dès son plus jeune âge grâce à sa participation à l’émission de téléréalité L’incroyable famille Kardashian. Aujourd’hui, convertie en l’une des femmes d’affaires les plus excentriques, elle est celle choisie par les entreprises pour promouvoir -à travers le contenu numérique- différentes marques. Cependant, la liste aurait été modifiée et Kylie ne serait plus la mieux payée de toute la plateforme.

Liste riche Instagram est le site qui rapporte tout sur le contenu sponsorisé de ces célébrités ou influenceurs qui volent tous les regards. La première place, précédemment détenue par Kylie, est désormais dirigée par une autre célébrité. Même si beaucoup pourraient croire que Justin Bieber pourrait être le bon choix, la vérité est que le chanteur canadien se classe 11e et est suivi par Taylor Swift, Jennifer Lopez, Virat Kohli, Nicki Minaj, Katy Perry, Kourtney Kardashian, Neymar, Miley Cyrus et Kevin Hart. Passez en revue ci-dessous les 10 chiffres les mieux payés sur Instagram !

+ Top 10 des célébrités les mieux payées sur Instagram

10.Kendall Jenner

Abonnés sur Instagram : 255 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 290 000 €

9. Khloé Kardashian

Abonnés sur Instagram : 269 ​​millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 320 000 €

8. Beyoncé

Abonnés sur Instagram : 274 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 393 000 €

7. Ariana Grande

Abonnés sur Instagram : 329 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 687 000 €

6. Kim Kardashian

Abonnés sur Instagram : 329 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 689 000 €

5. Dwayne « The Rock » Johnson

Abonnés sur Instagram : 335 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 713 000 €

4. Selena Gomez

Abonnés sur Instagram : 344 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 735 000 €

3. Lionel Messi

Abonnés sur Instagram : 358 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 777 000 €

2.Kylie Jenner

Abonnés sur Instagram : 368 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 1 835 000 €

1. Cristiano Ronaldo

Abonnés sur Instagram : 478 millions

Coût par publication de contenu sponsorisé : 2 397 000 €

