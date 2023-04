La première coupe de la série Percy Jackson suscite une réaction émotionnelle de la part de la femme de l’auteur

Après une adaptation cinématographique ratée, Percy Jackson s’apprête à revenir triomphalement à l’écran avec Percy Jackson et les Olympiens. Bien que cette fois-ci ce soit sur le petit, tiré de l’ombre par Disney + dans une série qui promet de rester proche du matériel source et dont l’auteur Rick Riordan travaille derrière le projet.





Il reste encore un long chemin à parcourir pour que la série arrive sur le service de streaming depuis la fin du tournage il y a à peine quelques semaines, et il reste beaucoup de post-production à faire pour fournir un contenu de qualité. Mais il semble que certaines images soient prêtes et génèrent des réactions émotionnelles.

Au moins c’est pour la femme de Riordan, Becky, qui a pu profiter de la première coupe du réalisateur de la série et a partagé sa réaction sur Twitter:

«Commencer la journée avec un travail pas si dur. Je peux regarder deux nouvelles coupes du réalisateur ! Ceux-ci sont loin d’être polis et ressemblent davantage à des diamants non taillés, mais il est amusant de les regarder se faire couper dans les derniers épisodes étincelants qu’ils deviendront. La trame de fond de ces épisodes m’a fait pleurer.

« Imaginez quand les derniers épisodes sont sortis et que nous portons TOUS notre mascara pas si imperméable (bleu !) afin que nous puissions prendre des selfies des ruisseaux de maquillage qui coulent sur nos joues. »





Tout ce que nous savons sur Percy Jackson et les Olympiens jusqu’à présent

Distribution de la plateforme Disney

Percy JacksonLes romans de sont l’une des innombrables tentatives actuelles de mise à jour de la mythologie grecque pour le XXIe siècle, dans le cas de Rick Riordan, à partir d’un genre ouvertement fantastique et jeune. Tout au long des cinq épisodes, nous voyons comment un garçon d’aujourd’hui nommé Percy Jackson découvre que les anciens dieux et mythes sont réels et qu’il est un demi-dieu, comme Hercule, et qu’il est le fils de Poséidon et d’un humain.

Le cadre est cependant contemporain, avec un Olympus situé au 600e étage de l’Empire State Building et un Half-Blood Camp pour entraîner des demi-dieux comme Jackson. Il y rencontrera ses meilleurs amis, le satyre Glover et la fille d’Athéna, Annabeth Chase. Ensemble, ils vivront des aventures passionnantes afin de sauver le monde de Cronos, le roi des Titans.

Percy Jackson et les Olympiens étoiles Walker Scobell, Aryan Simhadri et Leah Sava Jeffries dans le rôle du jeune trio leader. Ils seront rejoints par Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Virginia Kull, Timm Sharp, Gabe Ugliano, Glynn Turman, Toby Stephens, Lin-Manuel Miranda, Jay Duplass, Timothy Omundson et Adam Joseph Copeland.