Deuxième saison de Et si…? pourrait être reporté à 2024

Selon de nouveaux rapports, la saison 2 de la série animée »Et qu’est-ce qui se passerait si…? » a subi trop de retard, arrivant sur la plate-forme Disney + au premier trimestre 2024, sa troisième saison arrivant en 2025.

Le réalisateur de la série Bryan Andrews a parlé à plusieurs reprises de la deuxième saison de »What If…? », évoquant un grand nombre de variantes folles qui n’étaient pas couvertes dans la première saison. Andrews a déclaré que la nouvelle saison ramènerait plusieurs héros et méchants MCU de la saison 1, avec une foule de nouveaux personnages.

L’un des personnages attendus pour la nouvelle saison de »What If…? » est le méchant Hela, qui est apparu pour la première fois dans »Thor : Ragnarok ». actrice australienne oscarisée, Cate Blanchetil reprendra le personnage et, selon Andrews, il a déjà enregistré ses lignes vocales pour les nouveaux épisodes de la série.

De même, le producteur exécutif brad winderbaum avait précédemment promis aux fans que l’histoire de The Watcher se poursuivrait dans les deuxième et troisième saisons de « What If…? ». « The Watcher regarde, comme nous regardons tous », a déclaré Winderbaum, « et il aime ces personnages comme nous. Nous allons donc approfondir un peu plus ce qui le motive dans la saison deux, puis dans la saison trois, nous apprenons à connaître beaucoup plus son humanité ».

La première saison de neuf épisodes de » Et si…? » est disponible sur le catalogue Disney +.