Benzino menace d’avoir Joyner Lucas blessé et banni de Boston

Royce Da 5’9 « n’est pas le seul des copains d’Eminem à avoir fait le clown sur Benzino pour ses dernières attaques sur Shady.

Joyner Lucas s’est moqué des tentatives de Benzino pour aller Verzuz contre lui.

« Un homme dis clown a essayé de me envoyer une boîte de réception il y a quelques mois, essayant de me battre avec VERZUS aussi. Idk de quelle maison de retraite il s’est échappé, mais ils ont besoin de le trouver et de le ramener dès que possible », tapa Lucas.