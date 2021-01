Vaisseau spatial nommé en mémoire de Kalpana Chawla pour quitter l’ISS: voici comment le regarder en direct

Tendance FP04 janv.2021 11:59:28 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) diffusera bientôt le départ du vaisseau spatial Cygnus de la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau spatial non équipé a été nommé à la mémoire de l’astronaute indienne Kalpana Chawla, première femme astronaute d’origine indienne. Le vaisseau spatial de ravitaillement du Northrop Grumman reviendra sur Terre après avoir passé les trois derniers mois sur l’ISS. Selon le agence spatiale, Cygnus a livré environ «8 000 livres de fournitures, d’enquêtes scientifiques, de produits commerciaux, de matériel informatique et d’autres marchandises à l’avant-poste orbital» lorsqu’il s’est envolé vers sa destination le 2 octobre 2020 et a atteint la gare le 5 octobre 2020.

Désormais, le départ de l’engin est prévu le 6 janvier 2021 à 20 h 15 IST (9 h 45 HNE). La sortie de l’engin est prévue pour 20 h 40 IST (10 h 10 HNE) et la couverture en direct sera disponible sur NASA Television et sur le site Web de l’agence.

Expliquant le mécanisme de départ de l’engin, la NASA a déclaré que certains contrôleurs de vol au sol enverraient des commandes pour détacher Cygnus de l’ISS. L’engin sera assis dans le port orienté vers la Terre du module Unity, d’où il sera manœuvré au bon endroit et finalement libéré du bras robotique du Canadarm2. L’astronaute de la NASA Kate Rubins a reçu la responsabilité de surveiller tous les systèmes de l’engin spatial une fois qu’il a quitté la station spatiale.

Mais Cygnus ne revient pas seul. Comme il a transporté beaucoup de matériel vers l’ISS, il ramènera également l’enquête Saffire V, la charge utile hébergée par SharkSat, ainsi que «plusieurs milliers de livres de déchets». De plus, le retour de Cygnus n’est pas un chemin droit. Il mènera une «mission prolongée» en orbite.

Une fois les expériences stipulées terminées, Cygnus effectuera une rentrée en toute sécurité et brûlera dans l’atmosphère terrestre, selon la NASA.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂