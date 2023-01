Brooke Shields a révélé qu’elle avait été violée à l’âge de 20 ans

célébrités

L’actrice et mannequin Brooke Shields a révélé qu’à l’âge de 20 ans, elle a été abusée sexuellement dans une situation qui l’a motivée à réaliser le documentaire Pretty Baby.

©GettyBrooke Boucliers

Brooke Boucliers C’est une actrice qui a subi l’objectivation des femmes dès son plus jeune âge si l’on tient compte du fait qu’à l’âge de 11 ans elle a participé au film La petite où elle jouait une prostituée qui n’était qu’une fille. Puis vinrent des journaux comme Le lagon Bleu à propos de l’éveil sexuel de deux adolescents et d’une publicité dont on se souvient Calvin Klein où ils ont demandé à l’interprète ce qu’il y avait entre son jean et sa peau et elle a dit « rien ».

Toutes ces situations seraient analysées différemment dans le monde d’aujourd’hui, avec une sensibilité différente envers les femmes et la façon dont elles sont exposées et objectivées à certains moments, en particulier celles qui travaillent dans l’industrie du cinéma. La même Brooke Boucliers confirme qu’il n’a pas compris le véritable message sexualisé de sa publicité pour la célèbre marque de jeans.

Brooke Shields et le souvenir le plus douloureux

Dans ce sens, Brooke Boucliers a décidé de faire entendre sa voix aujourd’hui à travers le documentaire joli bébé qui, en principe, peut être vu via la plateforme de streaming hulu et qui n’a toujours pas de titre pour l’Amérique latine. Dans le cadre de l’émission, l’actrice a révélé qu’elle avait été violée à l’âge de 20 ans, ainsi que dénonce le traitement des jeunes femmes par l’industrie et la façon dont elles sont sexualisées, ce qui lui est certainement arrivé.

Concernant les sévices qu’il a subis Brooke Boucliers, l’événement s’est produit après un dîner avec un producteur hollywoodien qui l’a invitée à monter dans sa chambre pour appeler un taxi. Quelques instants plus tard, l’homme est apparu nu et a perpétré l’abus tandis que la victime était, selon ses propres mots, « paralysé ». Malheureusement, elle s’est sentie responsable d’avoir partagé une soirée avec son agresseur et en est venue à douter des signaux qu’elle aurait pu envoyer. Heureusement, il a finalement fait la paix avec la mémoire et a reconnu qu’il n’avait aucune responsabilité.

Brooke Boucliers Longtemps après, elle a envoyé une lettre à son agresseur dans laquelle elle disait : « Tu sais que? Je refuse d’être une victime parce que c’est quelque chose qui arrive, peu importe qui vous êtes et peu importe si vous êtes prêt ou non. »défiant l’homme qui a marqué sa vie mais qui, lâche, n’a pas osé répondre à l’actrice de l’événement survenu en 1987 qui n’est devenu public qu’aujourd’hui, bien que sans le nom de l’auteur.

